Жителей призывают проверить договоры о поставках электричества: важны тарифы

После снижения цен независимые поставщики значительно снизили цены, но это не значит, что снизились цены для тех, кто подписал с компаниями долгосрочные договоры. Жителей призывают посмотреть, какие тарифы указаны в договорах.

Если поставщик услуги не снизит цену с 1 июля в одностороннем порядке, то клиенту придется с июля платить ту цену, которая указана в договоре.

При выборе другого поставщика, важно проследить за тем, с какой даты начнет действовать новый договор.

Кроме того, клиентам надо поинтересоваться, каковы условия расторжения договора, не придется ли платить неустойку.

Кроме того, надо знать, что выросли цены на гарантийные поставки, во втором полугодии в среднем цена гарантийных поставок составит 23,29 цента.

Гарантийные услуги предоставляет компания Energijos skirstymo operatorius (ESO). Ее представители отмечают, что количество клиентов, пользующихся этой услугой, сокращается. Сейчас ею пользуются около 43 000 частных лиц. Эти люди должны выбрать независимого поставщика.

Delfi напоминает, что цена общественных поставок с 1 июля составит 22,7 цента за кВт (с НДС). Это на 18,93% или 5,3 цента меньше, чем в марте-июне (28 центов за кВт/ч).