Жителей Литвы хотят подготовить к реальной угрозе: в день Х придет много людей, о которых мы сейчас ничего не знаем

"Оборона страны - дело не только армии, но и общества. Я думаю, что настало время стратегически признать, что нам нужно масштабнее привлечь общество в архитектуру безопасности и обороны страны. Наряду с этим, вне всякого сомнения, мы развиваем регулярные силы, позиции НАТО здесь", – сказал журналистам глава парламентского Комитета нацбезопасности и спасения Лауринас Кащюнас.

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По его словам, план совершенствования подготовки к сопротивлению - это естественный шаг после соглашения партий по обороне.

"Тут может быть взаимодействие между обществом и военным командованием", – сказал Кащюнас. Чем больше людей подготовят к сопротивлению, тем лучше будет эффект.

"Если у 200 000-300 000 граждан Литвы будет свое место во всей архитектуре безопасности-обороны, если у них будут навыки, воля к сопротивлению навыки к сопротивленческой борьбе, то мы будем сильнее", – сказал председатель ПКНБО.

Он обратил внимание на то, что курсы есть и сейчас, но они должны быть шире, должны быть интегрированы в планы обороны.

"Поэтому нам нужен план обороны, который, я надеюсь увидеть в этом году. Есть амбиции, что президентская служба координирует разработку такого плана с Минобороны. Вместе мы должны утвердить стратегию гражданского сопротивления, план которого сейчас готовит МО. Я надеюсь увидеть там то, о чем сегодня будет идти речь", - сказал Кащюнас.

По оценке политика, сейчас к сопротивлению подготовлены несколько десятков тысяч жителей. Это те, кто получает навыки через систему обороны, Союз стрелков.

"Я часто слышал упрек, если ты говоришь о сопротивлении, значит, предполагаешь сценарий оккупации или частичной оккупации, – если ты начинаешь говорить об этом, значит, признаешь определенное поражение.

Я думаю, надо отклонить такое рассуждение, поскольку подготовка к сопротивлению и уполномочивание общества, его включение в планы сопротивления очень важны для того, чтобы отпугивать любого врага от идеи прихода. Это изменение мышления, которое мы демонстрируем под этим углом", – сказал Кащюнас.

Он сказал, что МО могло бы назначить вице-министра, ответственного за подготовку жителей к сопротивлению.

О важности гражданского сопротивления говорил и полковник запаса Саулюс Гузявичюс, который подчеркнул, что надо иметь для этого бюджет.

"Поддержка армии не просто важна, она существенна. В день Х - что показала наша история в 1944, 1918 или 1991 году - люди идут, чтобы оказать сопротивление агрессии. Это люди, о которых мы сейчас ничего не знаем, их нет в каких-то структурах: они приходят, они хотят защищать свою свободу и свое государство. Общество должно участвовать, чем может", – сказал Гузявичюс.

По его словам, общество не обязательно может участвовать в сопротивлении физически, оно может предоставлять информацию, помогать другими способами.

"Одни могут взять оружие в руки, другие поставлять информацию, третьи готовить еду, как это было 13 января 1991 года (...)", – сказал Гузявичюс.

По его словам, люди устойчивы к дезинформации, но более масштабному сопротивлению надо уделять внимание.

На конференции речь шла и об Украине, где гражданское сопротивление выражается и в отрядах территориальной обороны.

"Когда в Южной Украине, в Николаеве, начались бои, там не было украинским военных. Что делали люди? Они взяли охотничьи ружья и пытались оказывать сопротивление. Конечно, когда прибыли украинские военные, они увидели, что там действуют партизаны. Я видел, что это сложные структуры, но органичные. (...) Все запланировать невозможно, сопротивление не может быть формальным, надо думать о неформальных аспектах", – сказал основатель организации Blue-Yellow Джон Оман.

Вице-министр обороны Жильвинас Томкус сказал, что гражданское сопротивление рождается из идеологии.

"Мы говорим, что могли выучить уроки истории или выучили их, но Украине, к сожалению, приходится их повторять. Это ясная весть, что мы не можем наивно верить, что, находясь рядом с Россией, когда-нибудь сможем чувствовать себя в безопасности. Мы должны готовиться не на 2%, а на все 100%", – сказал он.