Житель Вильнюса выиграл в лотерею 24 миллиона евро

Жител Вильнюса получил более 24 миллионов евро. Это выигрыш является самым большим в истории лотереи не только в Литве, но и во всех странах Балтии.
"Мы очень довольны успехом игрока из Литвы. Поздравляем нового миллионера, который менее чем через год удвоил рекорд выигрышей в странах Балтии, принадлежащий другому жителю Вильнюса", — сказал Донатас Казлаускас, заместитель генерального директора компании Olifėja, которая занимается организацией лотереи Eurojackpot в Литве.
Эта победа вильнюсца не только побила рекорд Eurojackpot, который до сих пор принадлежал инженеру из Каунаса (7,6 миллиона евро). Успех прошлогоднего победителя Vikinglotto также был превзойден. В феврале 2021 года житель Вильнюса, который пошел в магазин за минеральной водой и купил билет Vikinglotto, выиграл 13 миллионов евро.
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