Житель Каунаса запечатлел необычное атмосферное явление

"Странное зрелище в Каунасе", - утверждает Модестас из Каунаса, который поздно вечером в субботу поделился фотографиями необычного явления. В Кретингском районе световые столбы (правда, не очень выразительные) были запечатлены уже 2 января - их фото опубликовали в Facebook Orai ir klimatas Литва (Погода и климат в Литве). Огни, словно тянущиеся вверх, как сообщается на странице "Погода и климат в Литве", — довольно распространенное явление. Эти столбы света обычно можно увидеть, когда погода достаточно холодная. Все, что нужно, — это яркий источник света на расстоянии, например, уличный фонарь, и морозная погода (меньше 10 °C мороза).