Житель Каунаса запечатлел необычное атмосферное явление

"Странное зрелище в Каунасе", - утверждает Модестас из Каунаса, который поздно вечером в субботу поделился фотографиями необычного явления. В Кретингском районе световые столбы (правда, не очень выразительные) были запечатлены уже 2 января - их фото опубликовали в Facebook Orai ir klimatas Литва (Погода и климат в Литве). Огни, словно тянущиеся вверх, как сообщается на странице "Погода и климат в Литве", — довольно распространенное явление. Эти столбы света обычно можно увидеть, когда погода достаточно холодная. Все, что нужно, — это яркий источник света на расстоянии, например, уличный фонарь, и морозная погода (меньше 10 °C мороза).
"Столбы света формируются в форме очень похожей на солнечный столб, из тех же шестиугольных кристаллов льда, которые формируются в воздухе. Эти кристаллы обычно встречаются в перистых облаках (именно поэтому солнечный столб мы видим не только зимой), а в случае световых столбов необходим более сильный холод, чтобы кристаллы льда не таяли, находясь возле земли, изменяли их форму и начинают преломлять лучи яркого света", — пишет "Погода и климат" в посте в Facebook.
Прогноз погоды на ближайшие дни
Как сообщила Литовская гидрометеорологическая служба, ближайшие дни будут очень холодными, но в середине следующей недели начнется потепление.
В субботу существенного снега не ожидается, ветер будет дуть северный, 5-10 м/с. Наивысшая температура достигнет 4-9 градусов, в северо-восточных регионах - 10-12 градусов мороза.
В воскресенье снега не будет, ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 13-18 градусов, в отдельных территорияхх северо-восточных районов - 19-23 градуса мороза, днем 9-14 градусов, местами 15-17 градусов мороза.
В понедельник значительного снега не ожидается, ветер ночью северо-восточный, северный, днем меняющегося направление, 4-9 м/с. Температура ночью 14-19 градусов, в северо-восточной Литве местами 20-25 градусов мороза, днем 11-16 градусов, в западных районах местами 5-10 градусов мороза.
Во вторник местами небольшой снег, ветер западный, 6-11 м/с. Температура ночью составит 12-17 градусов, местами 6-11 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В среду незначительные осадки, ветер северо - западный, 6-11 м/с. Температура ночью от 4 градусов холода до 1 градуса тепла, днем от 1 градуса холода до 4 градусов тепла.
По текущим оценкам в соответствии с данными Литовской гидрометеорологической службы, в последующие несколько дней выпадут смешанные осадки с температурой около 0°C.