Женщина столкнулась в Regitra с неожиданным препятствием, начато расследование

В жалобе женщина указала, что по действующим правилам сдающие экзамен люди с инвалидностью, которые могут управлять только специальные автомобили, должны сами организовать транспорт для сдачи экзамена. Она интересовалась, не является ли это дискриминацией.
Такой порядок установило Министерство внутренних дел. Оно в ответе службе указало, что невозможно приспособить один автомобиль для всех видов инвалидности. Сейчас есть 51 вариант таких автомобилей, их приспосабливают для конкретного случая.
Поэтому, считают представители МВД, Regitra нецелесообразно покупать машины, которые могут не подойти людям с конкретным видом физической инвалидности. Расходы были бы чересчур большими, тем более, что экзамены можно сдавать в 12 городах Литвы.
МВД также указало, что лишь небольшой процент людей с инвалидностью приходит сдавать на права - до 30 в год.
Юрист Службы контролера равных возможностей Каролис Чапас сказал, что неважно, сколько людей пользуется услугой, государственные компании должны гарантировать им равные прав и возможности, независимо от вида инвалидности, пола человека, возраста и других особенностей.
Однако он согласился, что с учетом обстоятельств в данном случае Regitra сложно обеспечить всех требуемым автомобилем на время сдачи экзамена, поэтому служба в конкретном случае не усмотрела нарушения закона.
Правда, Чапас заметил, что инвалидам в Литве в принципе сложно получить водительское удостоверение.
"В Литве выплачивают компенсацию на приспособление автомобиля для инвалида, но, чтобы получить ее, человек должен уже владеть водительским удостоверением. Если участь действующий порядок, что на экзамен человек сам должен представить автомобиль, получение документа осложнено. Не исключено, что именно это и является причиной того, что на права сдает такое небольшое количество людей с инвалидностью", – сказал юрист.
По данным службы, обучение вождению будущих водителей на категорию B людей с инвалидностью организует публичное учреждение Валакупяйский реабилитационный центр. Учреждение также предоставляет такие автомобили не только для обучения, но и сдает их в аренду на время экзамена.
Служба рекомендовала Соцмину, который курирует эту услугу, учесть проблемы, указанные в жалобе и сделать все необходимое, чтобы улучшить условия для людей с инвалидностью при сдаче экзаменов на вождение.