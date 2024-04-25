Женщина столкнулась в Regitra с неожиданным препятствием, начато расследование

Юрист Службы контролера равных возможностей Каролис Чапас сказал, что неважно, сколько людей пользуется услугой, государственные компании должны гарантировать им равные прав и возможности, независимо от вида инвалидности, пола человека, возраста и других особенностей.

Однако он согласился, что с учетом обстоятельств в данном случае Regitra сложно обеспечить всех требуемым автомобилем на время сдачи экзамена, поэтому служба в конкретном случае не усмотрела нарушения закона.

"В Литве выплачивают компенсацию на приспособление автомобиля для инвалида, но, чтобы получить ее, человек должен уже владеть водительским удостоверением. Если участь действующий порядок, что на экзамен человек сам должен представить автомобиль, получение документа осложнено. Не исключено, что именно это и является причиной того, что на права сдает такое небольшое количество людей с инвалидностью", – сказал юрист.