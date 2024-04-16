Женщина рассказала, что будучи несовершеннолетней не по своей воле состояла в половых отношениях с ксендзом

До этого у Рамашаускаса были проблемы, связанные не только с сексуальным, но и с физическим насилием в отношении детей. Когда он был настоятелем Кедайняйского района, он там руководил домом опеки.

Однако надо заметить, что священника Рамашаускаса в таких действиях обвиняли и прежде. В 2011 г. Церковь начала расследование, поскольку были подозрения, что несовершеннолетняя из Каунаса родила от него сына. Однако в тот раз на последнем этапе расследования девушка отказалась от дачи показаний.

Delfi обращает внимание на то, что в связи с этим происшествием никто не обращался в полицию, не было никакого расследования, не было приговора. Напомним, что человека нельзя считать виновным, если его вину не доказал суд. Журналистскими методами проверить истинность истории невозможно.

В этом приходе жила Ева (настоящее имя редакции известно). Она росла в религиозной семье, у нее были строгие родители, каждое воскресенье семья с детьми ходила в храм.

Рамашаускас был настоятелем в Кракяй (Кедайняйский район). Там он основал и дом опеки для детей.

Рамашаускас продолжает служение. Сейчас он является настоятелем Бетыгалского прихода (Расейнский район). Архиепископ Каунаса Кястутис Кевалас, узнав о новых обвинениях, сказал, что Церковь должна собрать информацию для расследования, проверить ее на надежность.

Рамашаускас сказал журналистам, что впервые слышит о таком приговоре, а комментируя расследование Церкви о сыне от несовершеннолетней, заметил: "Перестаньте, не шутите. Если там была совершеннолетняя и прочее, то извините".

Через несколько месяцев настоятель предложил ей возглавить молодежную группу, но для этого надо было пройти специальные курсы в Клайпеде . В июле 2002 г. Ева поехала в Клайпеду, где ее ждал ксендз Рамашаускас. Она удивилась, что первый день был посвящен не обучению, а развлечениям на пляже.

"Отвез в город, пошел в ломбард и принес мне оттуда золотую цепочку с крестиком. Подарил. Я вернулась домой, показала родителям, они обрадовались такому дорогому подарку. Я сняла ее тогда и с тех пор никогда не носила желтое золото", – рассказала Ева.

По ее словам, после этого он посадил ее в автомобиль и увез в Кедайняй .

"Тогда он первый раз страстно поцеловал меня. Просто схватил и стал целовать, грубо, как ему хотелось. Я была в шоке", – рассказала она.

Она участвовала и в деятельности костела. Когда ей было 16, ксендз позвал ее обсудить какие-то вопросы.

"Я всегда посещала уроки религии. Детямей, которые их посещали, организовывали разные поездки, например, в Вильнюс , в Палангу ", – рассказала Ева.

"Да, были рестораны, кафе, мне предлагал алкоголь. Но я не была пьяна. Меня представили тогдашнему комиссару Паланги, еще каким-то людям. Помню, что в "бардачке" машины было оружие, как мне объяснили - для самозащиты", – сказала Ева.

Вечером ксендз привез ее в квартиру. Приехали туда втроем - двое ксендзов и Ева.

"Второй ксендз был пьян и закрылся на кухне, а мы оказались в комнате. Тут он без церемоний начал свое дело, стал снимать одежду, целовать. Я была напугана. Стала просить, не надо. Говорила, что я девственница, что я ничего не знаю. Я все время думала, что рядом есть другой человек, если я буду говорить громко, он услышит, стала кричать, но никто не пришел. Мне тактично закрыли рот и сделали, что хотели".

Утром Рамашаускас сказал, что должен уехать по делам, а ей оставил 100 литов.