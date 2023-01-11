Женщина получила счет за отопление в размере 500 евро: спасает только компенсация

Сандра (настоящее имя редакции известно) живет в деревне Дембава. По счету видно, что за квартиру полезной площадью 85 кв. м пришел счет 505 евро. Благодаря компенсации, женщине придется заплатить всего 139 евро.

"Хочу подчеркнуть, что у меня ребенок, я пока не работаю, мы получаем компенсацию, в следующем году уже не получим. У соседей квартира 74 кв. м – сумма похожая, им придется платить все, без компенсации", – рассказала женщина.

Сандра заметила, что дом не реновирован.

"Не знаем, что делать. Когда покупали жилье, знали, что придется платить больше, ведь площадь не маленькая, но и подумать не могли, что будет так дорого. Мы платим ипотеку, за воду 20 евро, за электричество по 160 евро, расходуем 500 кВт (у нас все на электричестве)", – сказала женщина.

Компания Velžio komunalinis ūkis признает, что их цены на теплоэнергию самые высокие в Литве.

"Цену регулирует регулятор. В декабре цена на самом деле была высокой. Мы все считаем по данным приборов: что показывают приборы, такую цену клиенты видят в счетах, цены утвердил регулятор", – сказал глава компании Вайдас Вирбалас, заметив, что половину используемого топлива у них составляет газ.

"Сейчас цена на газ снижается, поэтому в январе цена будет значительно ниже, чем в декабре и ноябре. Вторая часть цены – биотопливо, цены на него также колебались. В ноябре-декабре мы платили за гранулы 1400 евро за тонну, а сейчас платим 700–900 евро. Похоже, в феврале цена станет еще меньше", – сказал глава компании.

Президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Вайдас Лукошявичюс сказал, что вышеупомянутый счет в 500 евро возможен, а возможностей облегчить ситуацию людей немного, основная - компенсации.

"У компании Velžio komunalinis ūkis одна из самых высоких цен в Литве, и разница составляет больше чем 10–20%. Представьте, если средняя цена в Литве 9,5 цента, то у них 24 цента. Это очень высокая цена", – сказал Лукошявичюс.

По его словам, в таких случаях основная помощь жителям - компенсации.

"Только компенсации. (…) Есть еще одно решение, это использует не Паневежис, а Вильнюсский район – субсидии муниципалитета. А нулевой НДС применяется во всех случаях", – заметил Лукошявичюс.

Вирбалас сказал, что в их случае сложно изменить структуру используемого топлива, а в некоторых случаях нерентабельно, например, если цена на газ снизится.

"У нас иная специфика, мы не город с большим числом домов. У нас есть 60 объектов производства тепла, они рассредоточены по всему району. Менять структуру технически невозможно", – заметил он.

Вирбалас сказал, что в первую очередь жители должны позаботиться о компенсациях и реновации домов.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) указала, что в декабре средняя цена на теплоэнергию в Литве была 9,50 цт за кВт/ч, самой высокой цена была у компании Nemėžio komunalininkas – 26,11, на втором месте Velžio komunalinis ūkis – 24,04 цт.

Цена Velžio komunalinis ūkis на январь составит 17,33 цт.