Жемчужина готики в Литве – храм в Запишкисе – поражает рождественским убранством

Отреставрированный храм Св. Иоанна Крестителя перед Рождеством стал центром притяжения. Если летом сюда съезжаются в основном велосипедисты и участники культурных мероприятий, то сейчас люди приезжают полюбоваться на рождественские украшения на берегу Немана: елку, сияющие скульптуры и ворота, ведущие к храму.

Согласно легенде, храм был построен на месте ромувы (языческого капища) в XIV веке. Однако, по данным ученых, храм был построен по инициативе вельможи Павла Сапеги во второй половине XVI в. Начатые работы продолжил сын Павла новогрудский воевода Павел Сапега, который в середине XVI в. жил в Запишкисе. Кстати, тогда Запишкис назывался Сапегишкес по имени Сапег.

В XVI в. кирпичные здания строили только в городах, а этот храм был в небольшом городке. Это показывает ценность строения. По словам исследователей, в нишах фасада храма закодирован цикл лунных затмений.