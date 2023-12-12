Жемчужина готики в Литве – храм в Запишкисе – поражает рождественским убранством

 
Нериюс Повилайтис
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Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia artėjant Kalėdoms vėl tapo traukos centru
Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia artėjant Kalėdoms vėl tapo traukos centru
ФОТО: DELFI / Nerijus Povilaitis

Городок Запишкис в Каунасском районе славится особым объектом притяжения – одним из самых старых храмов Литвы. По традиции, рядом с храмом украшают живую елку и украшают площадь. В Запишкисе туристов ждет не только красивое рождественское убранство, но и возможность познакомиться с историей костела Св. Иоанна Крестителя (действует выставка фотографий, описана история храма). В храме установлен вертеп, проводят различные культурные мероприятия.

Отреставрированный храм Св. Иоанна Крестителя перед Рождеством стал центром притяжения. Если летом сюда съезжаются в основном велосипедисты и участники культурных мероприятий, то сейчас люди приезжают полюбоваться на рождественские украшения на берегу Немана: елку, сияющие скульптуры и ворота, ведущие к храму.

Согласно легенде, храм был построен на месте ромувы (языческого капища) в XIV веке. Однако, по данным ученых, храм был построен по инициативе вельможи Павла Сапеги во второй половине XVI в. Начатые работы продолжил сын Павла новогрудский воевода Павел Сапега, который в середине XVI в. жил в Запишкисе. Кстати, тогда Запишкис назывался Сапегишкес по имени Сапег.

Senoji Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia artėjant Kalėdoms vėl tapo traukos centru

В XVI в. кирпичные здания строили только в городах, а этот храм был в небольшом городке. Это показывает ценность строения. По словам исследователей, в нишах фасада храма закодирован цикл лунных затмений.

Алтари храма были скромными, но сам храм был богато украшен фресками, ценностью храма был не сохранившийся орган с двигающейся от звука скульптурой Давида.

Согласно легенде, с иконой Св. Марии, которую и сейчас можно увидеть в храме, через Неман приплыл олень, он принес ее на своих рогах.

Службы в храме не проводят с начала XX века. С 1996 года здесь проходят концерты Пажайслисского музыкального фестиваля и другие музыкальные мероприятия.

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