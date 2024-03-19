Ждут новшества – при мгновенных переводах появится еще один шаг

"В этом месяце должно появиться новое регулирование или регламент SEPA Instant (мгновенных переводов). В нем для поставщиков финансовых услуг появится требование проверять, совпадает ли номер счета с указанным именем и фамилией владельца.
Если эта информация не будет проверена, то ответственность ляжет на банк", – сказал представитель Центробанка Томас Карпавичюс.
Он сказал, что в таком случае перед осуществлением перевода жители будут видеть совпадает ли номер счета с именем и фамилией человека, которому принадлежит счет или названием компании.
"Клиент будет видеть: соответствует или нет, соответствует отчасти", – сказал он и заверил, что в последнем случае может быть допущена ошибка в написании.
"Тогда плательщик до перевода денег сможет определиться, подтвердить платеж или нет и ответственность возьмет на себя", – прибавил Карпавичюс.
По его словам, такие новшества вступят в силу во всем ЕС, поэтому это будет распространяться и на переводы в другие страны ЕС.
У банков для таких проверок будут специальные автоматизированные системы.
"Физических работников не хватит для осуществления таких проверок. На подготовку банкам будет дано 18 месяцев - до осени 2025 г. Именно тогда система начнет работать", – сказал представитель ЦБ.
Цель такого новшества – пресечь мошенничество, при котором берут чужие счета или имена.
"Просят перевести родственникам или еще кому-то. Имя и фамилию оставляют, а номер счета меняют", – сказал Карпавичюс.
Сейчас, по его словам, осталось дождаться, когда ЕС примет этот регламент.
Представитель Литовской ассоциации банков Айсте Веберайте заверила, что члены ассоциации с этим порядок ознакомлены.
"Когда порядок вступит в силу, плательщик будет получать предупреждение, если указанное имя и фамилия не будут совпадать с реальным именем и фамилией владельца счета. Поскольку речь идет о SEPA Instant, проверка будет автоматизирована, т.е. проверку осуществит система. Для этого банки соответствующим образом наладят свои систему ИТ", – сказала Веберайте.
Новый порядок коснется не только банков, но и кредитных уний.