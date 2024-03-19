Ждут новшества – при мгновенных переводах появится еще один шаг

"В этом месяце должно появиться новое регулирование или регламент SEPA Instant (мгновенных переводов). В нем для поставщиков финансовых услуг появится требование проверять, совпадает ли номер счета с указанным именем и фамилией владельца.

Если эта информация не будет проверена, то ответственность ляжет на банк", – сказал представитель Центробанка Томас Карпавичюс.

Он сказал, что в таком случае перед осуществлением перевода жители будут видеть совпадает ли номер счета с именем и фамилией человека, которому принадлежит счет или названием компании.

"Клиент будет видеть: соответствует или нет, соответствует отчасти", – сказал он и заверил, что в последнем случае может быть допущена ошибка в написании.

"Тогда плательщик до перевода денег сможет определиться, подтвердить платеж или нет и ответственность возьмет на себя", – прибавил Карпавичюс.