"На пароме чувствовали себя как сельди в бочке, но настроение все равно хорошее. Ведь длинные выходные, отличная погода и нас тянет к морю. Одно удовольствие освежиться в довольно холодной воде Балтийского моря в такую жару", — рассказала пара из Вильнюса - Наталия и Альбертас.
Они сказали, что приезжают в Клайпеду почти каждый год, но такого количества людей еще не видели.
"С другой стороны, разве кто-то будет сидеть дома в такую прекрасную погоду. Нужно наслаждаться летом. Несмотря на толпу, мы ждали паром минут 15-20, в очереди было человек 30-40, билеты купили довольно быстро. Очередь движется быстро", — рассказали жители Вильнюса.
Витаутас и Эмилия, пожилые жители Клайпеды, были удивлены желанием некоторых отдыхающих торопиться, толпиться и толкаться.
"Некультурные люди. Супруги так рвались на паром, что толкали мою жену как следует. Мне даже пришлось высказаться. С другой стороны, надо было махнуть рукой и все", — сказал Витаутас.
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