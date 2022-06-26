Жара в Литве останется: температура воздуха поднимется до 34 градусов

26 июня пройдет без дождя. Днем будет дуть ​​восточный ветер, 5–10 м/с. Днем воздух прогреется до 29-34 градусов тепла.

Вероятность дождя 27 июня останется низкой. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем ​​- 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 16–21 градуса и 27–32 градусов днем.

28 июня возможен кратковременный дождь, местами с грозами. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, днем ​​южный, 4-9 м/с. Температура воздуха - 17-22 градуса ночью и 28-33 градуса днем.

В ночь на 29 июня ожидаются кратковременные дожди, днем ​​с грозами. Ветер ночью слабый, днем переменчивый, 3–8 м/с, во время грозы порывы достигнут 15–18 м/с. Температура воздуха ночью - 16–21 градус, днем - 27–32 градуса. Интенсивность ультрафиолетового излучения будет высокой, поэтому необходима защита от солнца. Садовые работы рекомендуется проводить в более прохладную погоду - рано утром или вечером, также рекомендуется ограничить физическую активность и продолжительность пребывания на жаре с 11 до 16 часов.

Выходя на улицу, носите легкую одежду светлых тонов из дышащих материалов, не забывайте о головном уборе, очках и солнцезащитном креме. Пейте много жидкости.

Не оставляйте детей и животных одних в машине с закрытыми окнами даже на короткое время.