Жара в ближайшее время отступать не планирует: возможны шквал и град

В ночь на вторник местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Позже тучи рассеются, небо прояснится. Температура понизится до 15-20 градусов.

Аналогичная ситуация сохранится и во вторник. В первой половине дня будет спокойно, а во второй пройдут кратковременные дожди с грозами. В это время ветер усилится до 15-20 м/с. Воздух прогреется до 26-31 градуса.

В среду большее влияние на погоду окажет антициклон. Ночью небо во многих местах будет ясным, в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди. Температура понизится до 15-20 градусов. Днем будет преобладать неустойчивая облачность. Кратковременно дожди с грозами с большей вероятностью ожидаются на западе страны. Легкий восточный ветер во время грозы достигнет порывов до 15 м/с. Температура не изменится и останется на уровне 26-31 градусов.

В четверг облачности будет меньше, днем ​​местами возможны лишь кратковременные дожди с грозами. Ночью будет немного прохладнее - воздух остынет до 14-19 градусов, а днем ​​температура довольно быстро повысится до 27-30, а местами даже до 31-32 градусов.

В пятницу серьезных перемен не ожидается. Ночью небо будет ясным, днем ​​также малооблачно. Вероятность дождя будет очень мала. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер. Температура ночью понизится до 15-20 градусов, днем ​​поднимется до 27-32 градусов.