Жара не отступит, но облачность увеличится, и местами пройдут дожди

На всей территории страны увеличится облачность. На юге облачность будет выше, а на севере и на взморье будет малооблачно.
Местами сформируются дождевые облака, возможны небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков на юге страны. Вместе с дождем ожидаются грозы. Днем будет 26-31 градус тепла.
В понедельник ночью местами пройдут небольшие дожди. Возможны грозы. Ночью будет 15-20 градусов тепла.
Днем сохранится вероятность осадков, но будет очень тепло. Местами пройдут небольшие дожди с грозами, кое-где возможен шквал, град. Воздух прогреется до 26-31 градуса тепла.
Со вторника возможны небольшие дожди, по-прежнему будет тепло.
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