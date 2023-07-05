"Зеркало": литовец бросил жизнь в Великобритании и пошел воевать в полк Калиновского

— Изначально на войну я не ехал, я ехал лечить зубы. Поэтому и позывной у меня Дантист, — смеется парень. — Подсчитал, что в Англии выйдет минимум 6 тысяч евро, а в Украине — 2 тысячи. Вот и решил поехать в Украину, чтобы сэкономить и попутешествовать. Я прилетел в Борисполь 17 декабря 2021 года, тогда уже было много разговоров о том, что Россия может напасть. Но ведь это такое: умом понимаешь, а сердцем принимать не хочешь. Думал, максимум будет обострение на Донбассе… На самом деле мне было немного стыдно, что я до сих пор никак не помогал Украине, только мысленно поддерживал, а война ведь шла столько лет.

24 февраля Альбертас, как и все украинцы, проснулся от звуков взрывов и самолетов. Вышел во двор и вел прямую трансляцию всего происходящего на своей странице в Facebook. Уже к вечеру парень поехал на такси в военкомат. Там рассказал, что умеет немного стрелять (занимался страйкболом), водит машину и знает английский язык. Но ему отказали: мол, иностранцев не берем.

— Тогда в соцсетях я увидел адреса, где будут раздавать оружие для теробороны, нашел ближайшую точку и сел на троллейбус. По дороге видел грузовики с ящиками — понял, что это как раз оружие везут, — говорит калиновец. — На месте было 30 мужчин где-то по 30−40 лет. Вышел начальник теробороны, спросил, кто умеет пользоваться помповым дробовиком. А я когда-то в тир ходил, поэтому знал немного, поднял руку. Меня подвели к женщине с этим дробовиком. Как я понял, она раньше занималась охотой. Говорят, будешь вторым номером: если ее ранят или убьют, подберешь оружие и будешь держать позицию. Поднялись на мост, ждали там русские танки — их надо было остановить любой ценой. Чуть позже подвезли еще оружие, начали раздавать. Никаких документов даже не спрашивали, ничего, выдали автомат и патроны. Был полный хаос, как будто в компьютерной игре. Поставили на позиции охранять. Я сутки простоял на станции метро «Минская».