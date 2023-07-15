Зеленский в Вильнюсе ездил на старом, но безопасном автомобиле

Поскольку Литва не могла обеспечить глав всех стран и все делегации бронированными автомобилями, отвечающими всем требованиям, службы безопасности основных стран позаботились о транспорте сами.

Для президента Джо Байдена доставили его личный бронированный Cadillac. Внешне он похож на лимузин, но на самом деле является внедорожником.

А вот президента Украины возили на 15-летнем лимузине Mercedes Benz с литовскими номерами, который был предоставлен Службой охраны руководства (СОР).

Первый заместитель главы СОР Паулюс Немира сказал Delfi, что это самый надежный и безопасный из автомобилей их парка.

"Он в отличном состоянии и на ходу. Главное – не год выпуска, а защита. У бронемашин нет возраста, поэтому тут главное - не то, сколько лет машине, а уровень безопасности. Мы используем этот автомобиль 15 лет", – отметил Немира.

Уровень оснащения и защиты такого автомобиля - секретная информация.