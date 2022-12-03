Збигнев Бальцевич: Кремль пытался русифицировать литовских поляков и столкнуть их с литовцами

— Чем жили и что обсуждали литовские поляки в конце 80-х - начале 90-х годов, когда в Литве набирало силу движение за объявление независимости и выход из состава СССР?

— Все кипело и бурлило, мне кажется, что и поляки, и литовцы понимали, что так, как было, уже быть не может, что вот-вот что-то случится. В литовской среде очень сильно ощущалось стремление бороться за независимость страны – в 1988 году начал действовать “Саюдис”, в этом же году начало работу общественно-культурное Объединение поляков в Литве, на базе этой организации позже появился Союз поляков Литвы.

Был такой момент, что казалось, что снова возрождаются антагонизмы между польским меньшинством и литовским большинством, на которых пытался сыграть Кремль. Каким образом? Там пришли к выводу, что можно попытаться использовать польско-литовские конфликты 1920–1940 годов и добиться того, чтобы противопоставить литовцев полякам и наоборот, и таким образом торпедировать попытки Литвы создать гражданское общество и выйти из состава СССР. 0ткрывая школы и выпуская газеты на русском языке, Кремль целенаправленно шел к тому, чтобы постепенно русифицировать польское и литовское население Литвы, превратить в лояльных граждан. И как бы ни было печально, но плоды этой деятельности по русификации жителей страны нам приходится пожинать до сих пор.

— Вы были одним из тех депутатов Верховного Совета Литовской Республики, которые подписали Акт о восстановлении независимости Литовского государства.

— Шесть членов Верховного Совета воздержались, объяснили это тем, что не были уполномочены своими избирателями принимать такое решение. Я проголосовал "за". Я не мог себе представить, как можно голосовать иначе... Во время встречи и беседы с Михаилом Горбачевым, когда он приехал в Вильнюс, пытаясь остановить провозглашение независимости Литвы, я сказал: "Михаил Сергеевич, вы могли позаботиться о поляках, а сейчас вы говорите, что есть проблемы на национальном уровне, извините, но теперь мы будем решать свои проблемы сами, вместе с Литвой, а вы можете позаботиться об остальных поляков, которые живут в Советском Союзе".

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— Как ваш личный бунт против Кремля и поддержку выхода из состава СССР восприняли в польскоязычной среде здесь, в Литве?

— Были как позитивные, так и негативные отзывы со всех уголков СССР. Ряд польских общественных деятелей в Литве поддержал стремление литовцев к выходу из состава СССР, эти люди - и я в их числе - мы считали, что пора нам, литовцам и полякам, договориться и самостоятельно решать свою судьбу. Были и такие, которые высказывались в поддержку советской Литвы и были против стремления к независимости страны. Почему? Например, кому-то из них казалось, что как только Литва получит независимость, литовские власти начнут процесс ассимиляции польского меньшинства и, как ни парадоксально, в роли защитника перед воображаемым страхом видели Москву, которая несколько десятков лет назад массово, без разбора на национальность и вероисповедание, репрессировала жителей страны.

— Какими вам видятся нынешние литовско-польские отношения?

— Хотя в последние годы они значительно улучшились, но все-таки проблемы остаются те же, с какими пришлось столкнуться мне и политикам моего поколения. Так, например литовцы с трудом понимают романтизированную ностальгию поляков за Вильнюсом. Вильнюс был польским только в коротком промежутке времени, начиная с двадцатых годов и заканчивая 1939 годом, все остальное время город принадлежал Великому княжеству Литовскому. Все мы прекрасно знаем, благодаря каким обстоятельствам Вильнюс перешел в руки Польши, и это до сих пор оказывает негативное влияние на литовско-польские отношения. Другое дело, что мы сами, как польское общество в Литве, еще не совсем понимаем, куда мы стремимся…

— Что вы имеете в виду?

— Союз поляков Литвы (Związek Polaków na Litwie – ред.) или Союз литовских поляков - как вам кажется, какое название этой организации более правильно передает суть? Используется первое, причем в переводе с польского на русский теряется буква "в", поэтому в действительности на русском название этой организации должно звучать как «Союз поляков в Литве». Я рассуждаю об этих нюансах неспроста, так как фактически они означают, что в названии самой организации на польском языке присутствует свидетельство того, что поляки Литве чужие. С этим я категорически не согласен. Мы, поляки, Литве не чужие, мы принадлежим Литве, мы ее плоть от плоти, поэтому более верно – Союз литовских Поляков. Союз поляков в России, Казахстане, США имеет право быть, но в Литве – только Союз литовских поляков, так как мы здесь не чужие, мы принадлежим этой земле. Надеюсь, что и литовские, и польские политики как из Литвы, так и из Польши это, наконец, поймут.

— Мы с вами говорили о поляках в Литве времен борьбы “Саюдиса” за независимость. Какие, по вашему мнению, произошли перемены за тридцать с лишним лет?

— Сегодня я вижу больше энтузиазма, веры в то, что все проблемы можно решить. И действительно – решился вопрос с использованием букв в написании имен и фамилий. Постепенно проблемы национальности уходят на другой план, а значение приобретают общенародные вопросы. Где у литовских поляков хорошо, так это в области культуры – концерты, действуют фольклорные ансамбли, театры, своя локальная печать и телевидение. Я вижу проблемы с системой просвещения – сокращается количество учащихся в школах, что, в свою очередь, ведет к необходимости закрыть ряд учебных заведений. Плохо в политике, так как некоторые политики, которые представляют интересы польского меньшинства, мягко говоря, ведут себя… странно, иногда как люди с умами, промытыми российской пропагандой.

— И снова мы с вами возвращаемся к вопросу, почему есть те, кто предпочитают смотреть на Восток, считать диктатора Лукашенко "крепким хозяйственником", носить на груди “георгиевские ленточки” и время от времени заявлять о необходимости дружбы с Кремлем?

— После моего демарша во время беседы с Горбачевым ко мне в открытом письме обратился Вальдемар Томашевски, нынешний бессменный лидер Избирательной Акции Поляков Литвы – Союза Христианских семей и глава Союза Поляков Литвы, тогда еще молодой студент и начинающий общественный деятель. В своем письме господин Томашевски высказал ряд обвинений в мой адрес: начиная с того, кто дал мне право говорить Горбачеву то, что я сказал, и заканчивая тем, что критически высказывался в адрес “Солидарности” в Польше. Напоминаю, что именно в тот момент “Солидарность” боролась против коммунистических властей Польши. Этот пример, который я привел выше, думаю, очень хорошо демонстрирует, что, к сожалению, да… есть те, кто смотрит на Восток и им восхищается, и неважно, что там у власти кровавые диктаторы, поэтому не стоит удивляться, казалось бы, абсурдным поступкам некоторых “польских политиков” из Литвы.