"Гуога был информирован о заседании, комиссия хотела бы, чтобы он присутствовал на заседании, но он информировал, что 21 января не может прийти, может подключиться лишь удаленно", – сказала председатель ГИК Лаура Матьйошайтите. Члены комиссии сомневаются, что отказаться от мандата можно удаленно.
"Гуога информировал, что сможет присутствовать на заседании только в начале марта. Завтра обсудим ситуацию", – сказала председатель ГИК.
Гуога сообщил правлению парламента, что 20 января по личным делам уезжает в страну, которая не входит в состав Евросоюза. Эта весть вызвала сомнения в том, что депутат на самом деле хочет отказаться от мандата.
Напомним, что заявку на отказ от мандата Гуога подал 12 января. Он просил освободить его с занимаемой должности с 14 января, поскольку не видит возможности осуществить предвыборные обещания в составе Партии труда.
С 14 января Гуога вернулся на пост главы канадской компании Cypherpunk Holdings.
В соответствии с Конституцией ЛР, депутат не может занимать никакой другой пост в частных, коммерческих и других компаниях и организациях.
Гуога попал в парламент в составе Партии труда. В последнее время он выступал с критикой в адрес главы партии европарламентария Виктора Успасских. Гуога требовал, чтобы Успасских покинул пост лидера партии. Партия труда на этой неделе будет решать судьбу Гуоги.
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