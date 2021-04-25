"Во всем виноват Сквернялис, а я должен быть в списке политических заключенных, я даже написал об этом президенту, но он не отвечает - вы совершаете геноцид, а не правосудие", - сказал С. Валантинас, который был ранее осужден уже 5 раз.

Перед судьей Виргинией Пакальните-Тамошюнайте стояла непростая задача - обвиняемый, которого привезли в зал суда вооруженные конвоиры, не отреагировал на замечания суда, не захотел закрывать лицо медицинской маской. И только когда его предупредили, что суд закроет дело без участия обвиняемого, С. Валантинас успокоился.

"Да, вы можете осудить меня без меня, посадите вместо меня Сквернялиса, мне не обязательно здесь находиться", - кричал С. Валантинас, хорошо известный шяуляйским правоохранителям. Чем ему не угодил бывший премьер, обвиняемый не сказал.

Хотя официально мужчина был зарегистрирован как фермер в Шяуляйском районе, он не проявлял активности с 2018 года и даже не проживал в Литве до своего ареста - полиции известно, что мужчина с сожительницей находились в латвийской столице.

Прокуратура обвинила С. Валантинаса в незаконном хранении наркотических и психотропных веществ с целью их продажи или иного распространения в очень больших количествах. В ходе расследования было установлено, что в августе-сентябре 2019 года С. Валантинас якобы продал в Вильнюсе 461 грамм амфетамина одному человеку за 4,8 тысячи евро, а также бесплатно давал ему каннабис и тот же амфетамин. Кроме того, он намеревался продать этому же человеку 60 г героина в мае 2020 года, но был задержан сотрудниками полиции.

Томас Улдукис, прокурор Вильнюсской областной прокуратуры, поддерживающий государственное обвинение по этому делу, раскрыл в суде, что лицо, которому С. Валантинас поставлял наркотики, действовало в соответствии с имитационной моделью преступления, разработанной полицейскими, поэтому все действия контролировались и разговоры между мужчинами записывались. Этот человек - Альбинас Гудинас, он также хорошо известен в криминальном мире.

Имя А. Гудинаса упоминалось более 20 лет назад при расследовании похищения двух граждан Хорватии - преступники, взявшие иностранцев в заложники, потребовали выкуп в размере 100 тысяч долларов. Несмотря на то, что заложники были освобождены, похитителей найти не удалось - осужден только белорус, который охранял похищенных иностранцев.

Сегодня имя А. Гудинаса упоминается не только в уголовном деле С. Валантинаса, но и в деле одного из руководителей так называемой группировки "Грущикеляй" - 51-летнего Видаса Ревуцкаса, проживающего в Пренайском районе. Он также обвиняется в приобретении, транспортировке и продаже очень больших партий наркотиков.

В деле В. Ревуцкаса прокурор, поддерживающий государственное обвинение, Марюс Шванас заявил, что А. Гудинас получил статус свидетеля, находящегося под защитой государства: "А. Гудинас сотрудничает с правоохранителями, находится под защитой, проходит еще одно досудебное расследование, подозревается в причастности к организованной группе, некоторые подозреваемые все еще находятся в розыске, выданы ордера на их арест и это расследование будет продолжаться еще долго".

С. Валантинас не скрывал своего контакта с А. Гудинасом, но сказал, что все протоколы допросов по уголовному делу были сфальсифицированы, и что он хочет разобраться с этим. Тогда прокурор Т. Улдукис посчитал, что данные, собранные в ходе досудебного расследования в отношении обвинений против С. Валантинаса, были подтверждены в ходе судебного заседания.

По словам прокурора, в ходе расследования сотрудники полиции предприняли ряд непубличных мер для поиска действующей в Литве лаборатории амфетамина. Есть подозрение, что С. Валантинас мог действовать с другим человеком, который уже мертв. Предполагается, что в преступной деятельности замешаны и другие лица, не установленные в ходе расследования.

"С. Валантинас действовал осторожно и конспиративно", - сказал прокурор. По его данным, С. Валантинас общался с А. Гудинасом с помощью мобильного приложения Telegram, из которого получить данные практически невозможно, и называл наркотики кирпичиками, блоками, мастырками. Кроме того, он сам проявлял инициативу по продаже наркотиков, а в одном из интервью даже признался, что привез с собой 20 кг психотропных веществ.

Государство было в курсе действий А. Гудинаса, он присоединился к С. Валантинасу, который изначально распространял образцы, его целью было распространение как можно большего количества", - подчеркнул Т. Улдукис.

По словам обвинителя, хотя С. Валантинас не признал вину, это подтверждали не только показания А. Гудинаса, но и тайно записанные разговоры, другие материалы дела.

"Совершая преступление, состоящее из четырех непрерывных деяний, обвиняемый проявлял осторожность и действовал на постоянной основе",- по мнению прокурора, хотя и наркотические вещества, которые С. Валантинас продал А. Гудинасу, так и не попали на рынок и не были проданы другим лицам, это никоим образом не снижает опасность этого человека.

Прокурор считает, что С. Валатинаса следует приговорить к 12 годам лишения свободы за распространение наркотиков в больших количествах. Он также предложил конфисковать у обвиняемого 4,8 тыс. евро, которые он получил после продажи наркотиков, и стоимость автомобиля, принадлежащего другому человеку, ничего не знавшему о преступлении, с которым С. Валантинас приехал продавать наркотики - 1,3 тыс. евро.

Обвиняемый снова эмоционально отреагировал на приговор - в своем последнем слове суду мужчина потребовал, чтобы невиновные люди не отправлялись в тюрьму и как можно скорее были освобождены. Какое решение примет суд, станет ясно в начале июня.