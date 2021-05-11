Предложение об обязательном переводе зарплат на счет в банке парламент в первом чтении одобрил в конце апреля этого года. В предложении к поправкам сказано, что все связанные с трудовыми отношениями выплаты в Литве должны переводить на указанный работником счет.

Воце-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас сказал, что это не новость, а на Трехстороннем совете этот вопрос обсуждают уже несколько лет.

"Проблема при выплате зарплаты наличными одна - подделка документов, показывают, что деньги выплачены, но никаких доказательств этого нет. Оз-за этого поступает немало жалоб, работники уверяют, что в ведомости не их подпись, может, даже не поняли под чем подписались, а денег не получили", – объяснил он такое предложение.

Соцмин также готовил похожий проект, но он отличается от предложенного депутатами.

"Мы предлагали выплаты зарплаты на счета, но с исключениями по договоренности сторон", – сказал вице-министр, заметив, что у министерства нет аргументов против предложенного депутатами порядка.

Вице-министр сказал, что берут пример со Скандинавских стран, где практически отказались от наличных.

Шилинскас сказал, что люди, получающие деньги на счета, стараются сами оплачивать товары и услуги, не снимая денег со счета. В результате, весь бизнес будет заинтересован работать прозрачно.

Он согласился с тем, что в сельских районах могут быть проблемы с обналичиванием средств из-за нехватки банкоматов.

Шилинскас также заметил, что есть также вопрос жителей, которые должны тем или иным учреждениям, в таких случаях деньги, которые будут поступать на счета, у них будут забирать.

"Есть такая проблема, но это отдельный вопрос. Например, человек развелся и не платит деньги на детей, в нынешней ситуации ему легче скрывать доходы, если он получает их наличными", – сказал он.

Арлаускас сказал, что ему непонятна цель этого положения Трудового кодекса. "Цель - снизить "тень" или повысить уровень честности? Мы кажется начали со снижения "тени", а сейчас переходим к защите обиженных. Конечно, есть нечестные предприниматели" , – не скрывает он.

"Если политики думают, что они могут решать этот вопрос, то надо сказать, что это не в интересах жителей. Людям нужны наличные, и они ими пользуются. Если бы у нас банкоматы стояли в каждой деревне, и все пользовались бы ими, тогда мне было бы понятно", – сказал Арлаускас, заметив, что ему больше по душе компромиссный вариант, предложенный Соцмином.

"Центробанк хорошо поработал, установил квоты, сколько человек но, я бы сказал, тут банкам нечем поживиться. Они "играют" деньгами, которые есть на счетах. Мы видим, что процентные ставки в Литве на 1,5-2% выше, чем в других странах Европы", – он указал на желание банков держать как можно больше денег жителей.

"Конечно, банкам это выгодно", – прибавил он. На вопрос, с какими вызовами столкнутся работодатели, если примут такое решение, Арлаускас ответил: "Что касается неудобств, это больше коснется людей, работающих по бизнес удостоверению, которые торгуют на рынках. Я думаю, это больше коснется физических лиц, потребителей. (...) Нет исследований, доказывающих, что "тени" больше там, где используют безналичный расчет", – сказал Арлаускас.

Чибирене сказала, что однозначно не поддерживает это предложение.

"Мы эту идею не поддерживаем и ее не понимаем. Это не имеет ничего общего с "тенью". Это еще один способ запрета наличных. Наличных и без того немного. Если кто-то платит "в конвертах", то все равно часть зарплаты переводит на счет, поэтому официально ничего не изменится, "тени" меньше не станет", – заметила она, напомнив, что больше пострадают жители.

"Банки ведь просто блокируют счета жителей, если человек не заполнит вопросник, какие-то документы, связанные с превенцией отмывания денег, терроризма. Иногда блокируют счета, если человек вовремя не заплатил налоги", – сказала Чибирене.

Она заметила, что будут такие предприниматели, для которых использование терминала будет слишком дорогим удовольствием. Чибирене напомнила и о недостаточно развитой сети банкоматов.

Delfi напоминает, что для принятия этого решения в парламенте должно состоятся еще одно голосование. Если парламент одобрит идею, закон вступит в силу с 1 января 2022 года.