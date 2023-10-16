Зарплата медработников вырастет минимум на 10%

С профсоюзами достигнуто соглашение по двум ключевым пунктам – повышение заработной платы минимум на 10% в следующем году и дополнительные оздоровительные дни, предоставляемые за счет работодателя.

"Третий год подряд мы с 9 организациями подписываем соглашение. Мне кажется, что в истории системы здравоохранения это красивое достижение, потому что оно отражает зрелость партнеров. Это свидетельствует о том, что мы ко всему относимся реалистично и смотрим вперед ", – сказал А. Дулькис перед подписанием обновленного соглашения.