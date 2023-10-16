Зарплата медработников вырастет минимум на 10%

 
ru.DELFI.lt
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Министр здравоохранения Арунас Дулькис и представители девяти профсоюзов, объединяющих медицинских работников, подписали обновленное отраслевое коллективное соглашение.

С профсоюзами достигнуто соглашение по двум ключевым пунктам – повышение заработной платы минимум на 10% в следующем году и дополнительные оздоровительные дни, предоставляемые за счет работодателя.

"Третий год подряд мы с 9 организациями подписываем соглашение. Мне кажется, что в истории системы здравоохранения это красивое достижение, потому что оно отражает зрелость партнеров. Это свидетельствует о том, что мы ко всему относимся реалистично и смотрим вперед ", – сказал А. Дулькис перед подписанием обновленного соглашения.

Подписанное обновленное соглашение вступит в силу с января 2024 года.

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