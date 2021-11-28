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Пограничники поделились кадрами, на которых зафиксировано, как в субботу рядом с Друскининкай в страну не были впущены две группы нелегальных мигрантов, всего 64 человека.

В одной группе было 18 человек, незаконно нарушивших границу со стороны Беларуси и задержанных должностными лицами, в другой - 46. Все мигранты были взрослыми, за исключением одной девушки. Она была с родителями, семья попросила, чтобы ее вернули в Беларусь с другими попутчиками. Мигранты рассказали пограничникам, что они попали в Литву при помощи белорусских должностных лиц.

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Иностранцы в помощи не нуждались, чувствовали себя хорошо, были в сезонной одежде, вели себя спокойно, конфликтов не было.

Пограничники курорта передали мигрантам гуманитарные пакеты с продуктами, водой и другими полезными для них вещами. Тогда иностранцев не пустили в Литву и они вернулись в Беларусь.

С начала августа, когда пограничники получили право разворачивать иностранцев из Беларуси, 7 578 человек не попали в Литву.

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