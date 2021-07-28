Заместитель главы СОГГ: есть данные, что в Гродно две тысячи мигрантов ждут перехода границы

"Там будет несложно обеспечить безопасность, территория подходящая, там можно разместить около 1500 человек", – сказала журналистам 27 июля министр внутренних дел Агне Билотайте.

Это место пытаются подготовить как можно скорее, поскольку СОГГ уже некуда девать нелегальных мигрантов.

"Наши резервы исчерпаны, мы использовали все палатки, сейчас везем на полигон полученные из-за границы палатки", – сказал заместитель главы СОГГ полковник Видас Мачайтис.

Из Эстонии Литва получила 100 км спиральной колючей проволоки, но ее действенность сомнительна. Например, в минувшее воскресенье трое мигрантов в ней запутались, но границу все же сумели перейти, помощь врачей им не потребовалась.

"Есть разные предложения о том, как ее устанавливать, чтобы она была более эффективной", – заметила Билотайте.

Один из мигрантов оказал сопротивление пограничникам, его укусила служебная собака.

"Если не выполняют требования пограничников и убегают, то может догнать и укусить служебная собака", – пояснил Мачайтис.

"Нет, нет, нет!", – так скандировали жители Девенишкес против размещения в местечке семей мигрантов.

Министр внутренних дел сказала, что жителей местечка подстрекают оказывать сопротивление решениям властей.

"Это запугивание людей, подстрекательство действовать против государства", – констатировала министр.

Местные жители говорят, что чувствуют поддержку некоторых политиков.

"Нас поддерживают некоторые политики, поддерживает Избирательная акция поляков Литвы, они всегда с нами. Депутат Беата Петкевич каждый день бывает здесь, мы видим и чувствуем эту поддержку. Мы не против поддержки других партий, но другие партии почему-то на приезжают и не поддерживают нас", – сказал LNK житель Девенишкес Мечисловас Бутримас.

Билотайте дала понять, что, возможно, жители края, где процветает контрабанда, не хотят присутствия стражей порядка.

"Видимо, есть желание получить политические дивиденды, или есть какие-то другие мотивы, поскольку это специфическая местность. Видимо, очень не хотят, чтобы там было больше стражей порядка, больше контроля, это может помешать незаконным действиям", – предположила министр.

Жители Девенишкес уверяют, что не боятся стражей порядка, их большое число их напротив успокоило бы.

"Просто ищут любой повод, чтобы очернить нас, показать нелицеприятную сторону, и все. Им больше нечего сказать, они не могут признать, что хотели сделать Девенишкес островом мигрантов", – сказал Бутримас.

Первый городок из модульных домиков для мигрантов появится в Медининкай, на территории школы пограничников, в начале августа. Там разместят почти 900 мигрантов.

"У нас есть данные, что в Гродно сейчас находятся около 2000 нелегальных мигрантов, которые ждут пересечения границы. Есть разная информация", – сказал Мачайтис.

В среди Билотайте сообщила, что от планов разместить мигрантов в Девенишкес отказались.