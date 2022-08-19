Их перевели в центры регистрации иностранцев в Пабраде и Кибартай.

Эти два подразделения СОГГЛ будут продолжать работу.

В Медининкай сейчас демонтируются и вывозятся модульные дома, где жили мигранты, и другая инфраструктура, позже будет приведена в порядок окружающая среда.

Медининкский центр регистрации иностранцев работал с 16 сентября прошлого года. Лагерябыли созданы для размещения иностранцев, нелегально прибывающих в Литву из Беларуси. Всего в прошлом году в страну их попало более 4,2 тыс.

В разгар миграционного кризиса в Медининкай проживало одновременно более 900 человек.

По данным на утро четверга, 628 иностранцев все еще проживали в центрах регистрации, находящихся в ведении СОГГЛ. Еще 280 мигрантов находились в центрах при Министерстве социальной защиты и труда в Рукле и Науйининкай.