aA
Из Медининкского центра регистрации иностранцев в четверг были вывезены последние 12 временно проживавших здесь нелегальных мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Migrantų stovyklą Medininkuose
Migrantų stovyklą Medininkuose
© DELFI / Julius Kalinskas

Их перевели в центры регистрации иностранцев в Пабраде и Кибартай.

Эти два подразделения СОГГЛ будут продолжать работу.

В Медининкай сейчас демонтируются и вывозятся модульные дома, где жили мигранты, и другая инфраструктура, позже будет приведена в порядок окружающая среда.

Статьи по теме:
Служба охраны госграницы Литвы: белорусские пограничники сопровождают мигрантов туда, где еще нет забора
Литовские пограничники не впустили в страну 33 нелегальных мигранта из Беларуси

Медининкский центр регистрации иностранцев работал с 16 сентября прошлого года. Лагерябыли созданы для размещения иностранцев, нелегально прибывающих в Литву из Беларуси. Всего в прошлом году в страну их попало более 4,2 тыс.

В разгар миграционного кризиса в Медининкай проживало одновременно более 900 человек.

По данным на утро четверга, 628 иностранцев все еще проживали в центрах регистрации, находящихся в ведении СОГГЛ. Еще 280 мигрантов находились в центрах при Министерстве социальной защиты и труда в Рукле и Науйининкай.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава Службы охраны госграницы: таких цифр не было давно  предупреждение тем, кто ездит в Беларусь - помощь оказать будет трудно

На границе Литвы и Беларуси обстановка накаляется –...

TOP новостей

Ждут перемены: планируется ужесточить порядок техосмотра, на улицах хотят проверять автомобили

Министерство охраны окружающей среды решительно...

С понедельника во всех отделениях Департамента миграции жителей будут принимать в порядке живой очереди

С понедельника, 22 августа, во всех отделениях...

Правительство будет спасать клиентов Perlas Energija: обеспечат общественные поставки, компенсируют разницу в цене

В четверг второй по величине независимый поставщик...

Министр обороны Литвы: размещенные в Калининграде ракеты "Кинжал" ситуацию с безопасностью не меняют

Размещенные в Калининграде российские ракеты "Кинжал"...

Один из независимых поставщиков возмущен планом спасения клиентов Perlas energijа: это создание неодинаковых конкурентных условий

Идея перевода клиентов независимых поставщиков,...