Их перевели в центры регистрации иностранцев в Пабраде и Кибартай.
Эти два подразделения СОГГЛ будут продолжать работу.
В Медининкай сейчас демонтируются и вывозятся модульные дома, где жили мигранты, и другая инфраструктура, позже будет приведена в порядок окружающая среда.
Медининкский центр регистрации иностранцев работал с 16 сентября прошлого года. Лагерябыли созданы для размещения иностранцев, нелегально прибывающих в Литву из Беларуси. Всего в прошлом году в страну их попало более 4,2 тыс.
В разгар миграционного кризиса в Медининкай проживало одновременно более 900 человек.
По данным на утро четверга, 628 иностранцев все еще проживали в центрах регистрации, находящихся в ведении СОГГЛ. Еще 280 мигрантов находились в центрах при Министерстве социальной защиты и труда в Рукле и Науйининкай.
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