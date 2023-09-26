Заключенным удалось добиться своего: слышатся предупреждения

Чайник в тюрьме – ценная вещь, в нем можно сварить яйцо и вскипятить воду для каши. Однако в зависимости от поведения в месте заключения, одним осужденным разрешает покупать продукты, а другим - нет.

Раньше в разных тюрьмах порядок был разным. Даже после унификации требований и реформы некоторые осужденные все равно могли покупать продукты, которые им не полагались.

Когда запрет вступил в силу, начались требования вернуть старый порядок: были голодовки, угрозы увечить себя.

Руководство Мариямпольской тюрьмы уступило требованиям восьми осужденных на пожизненное заключение. Сейчас они снова могут покупать продукты.

"Эти случаи, когда они себя увечат, ни к чему не приводят. Но когда идут на уступки, это создает нехороший прецедент. <...> Это может привести к массовым беспорядкам во всех тюрьмах. Почему могут голодать 8, но не могут 5000?", – сказал LNK представитель Вильнюсской тюрьмы Дарюс Чекавичюс.

Пока беспорядков не было, руководство надеется, что их и не будет.