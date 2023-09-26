Заключенным удалось добиться своего: слышатся предупреждения

Чайник в тюрьме – ценная вещь, в нем можно сварить яйцо и вскипятить воду для каши. Однако в зависимости от поведения в месте заключения, одним осужденным разрешает покупать продукты, а другим - нет.
Раньше в разных тюрьмах порядок был разным. Даже после унификации требований и реформы некоторые осужденные все равно могли покупать продукты, которые им не полагались.
Когда запрет вступил в силу, начались требования вернуть старый порядок: были голодовки, угрозы увечить себя.
Руководство Мариямпольской тюрьмы уступило требованиям восьми осужденных на пожизненное заключение. Сейчас они снова могут покупать продукты.
"Эти случаи, когда они себя увечат, ни к чему не приводят. Но когда идут на уступки, это создает нехороший прецедент. <...> Это может привести к массовым беспорядкам во всех тюрьмах. Почему могут голодать 8, но не могут 5000?", – сказал LNK представитель Вильнюсской тюрьмы Дарюс Чекавичюс.
Пока беспорядков не было, руководство надеется, что их и не будет.
"Я думаю, что для этого в каждой тюрьме есть советы осужденных, которые представляют интересы всех осужденных. Эту рациональность надо сохранить", – сказал директор Литовской службы тюрем Виргиниюс Куликаускас.
Он не считает, что в данном случае речь идет об уступках.
"Мы посоветовались с администрацией тюрьмы и приняли решение сделать паузу. Это не значит, что мы отступили или сдались, как сейчас пишут СМИ. Это пауза для совершенствования закона", – сказал Куликаускас.
Однако профсоюз работников тюрем считает это уступкой.
"Несколько человек взяли и добились своего. Я думаю, что дан нехороший сигнал всей общине сотрудников тюрем. Очень жаль, что Минюст учитывает мнение не работников системы, а, видимо, заключенных", – сказала LNK председатель Литовской федерации сотрудников правоохраны Лорета Сощекене.
По ее словам, в этом году проводится реформа системы, но Минюст не отрегулировал как следует законы и не установил, что можно, а что - нет.
"Работники находятся в таком положении - не дашь заключенному, что он требует, он будет калечить себя. А по закону то, чего требуют заключенные, запрещено. Если сотрудник разрешит это, он сам пострадает - будет наказан", – пояснила Сощекене.
Ситуацию LNK прокомментировала министр юстиции Эвелина Добровольская.
"Решение принимает Литовская служба тюрем, не Минюст. Регулирование осуществляет тоже эта служба и ее сотрудники. Если, по мнению службы, нужно выяснить, одинаковый ли порядок во всех тюрьмах, я уверена, что служба это сделает", – сказала министр.
Литовская служба тюрем обещает в течение нескольких недель представить результат по исследованию этого вопроса.
Парламентская оппозиция возмущена тем, что Партия свободы, которую представляет глава Минюста, представляет интересы заключенных.
Представитель оппозиции Агне Ширинскене представила группу заключенных в фейсбуке, созданную депутатом Морганой Данеле.
"Там депутат активно рассказывает, как избежать требований коллекторов, как дождаться срока давности, чтобы не пришлось платить административные штрафы. Видимо, работают с электоратом и надеются, что хотя бы заключенные за них проголосуют", – сказала Ширинскене.
Данеле сказала LNK, что "ужасно, когда оппозиция заговаривается".
"это информирование граждан об изменении законов. Что касается действий коллекторов, то вопросы эти интересуют самые уязвимые слои населения, им сложно разобраться в законах", – заметила она.
Пока политики спорят, по данным профсоюзов, в Литовской службе тюрем не хватает работников - целых 700 человек.