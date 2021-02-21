Заключенные в Паневежисе женщины решили не молчать: узнайте, как нам предлагали поиграть в прятки с министром Эвелиной

Delfi публикует письмо осужденных - женщины говорят, что это единственная возможность рассказать о ситуации в исправительном учреждении, которое до сих пор считалось самым образцовым в Литве.

"Зная возможности СМИ и социальных сетей, мы хотим порадоваться и поделиться с вами и людьми, живущими по ту сторону забора, различными обстоятельствами, сотрудниками, историями из женской исправительной колонии. Уже какое-то у нас проводится ремонт, улучшаются условия, чему очень рады. Судя по всему, радость приносит то, что в гости приехала новый министр юстиции. Перед ее приездом встревоженным было и начальство, наверное, тоже от радости. Надзиратели предложили поиграть с министром в прятки - спрятать всю посуду, хранящуюся под столом, белье, которое сушилось в коридоре, другие предметы с тумбочек - в тумбочки, шкафы и дать клятву молчать - пусть ищет.

К сожалению, Эвелина занятая и торопящаяся женщина, поэтому времени на игру не нашла. Кроме того, гуляла с нашими самыми важными личностями, которые, вероятно, не хотели, чтобы мы их хвалили, поэтому поторапливали красивую женщину. Хорошие они люди, застенчивые, не хотят аплодисментов, сердце залито теплом, мы даже расстроились.

Еще один человек, который верит в нас и наши возможности, - это руководитель отдела управления безопасностью. Замечательный, не сексист, как большинство мужчин, считает нас равными с мужчинами. Некоторое время назад все начальство получило новую мебель, которая нам тоже понравилась - надо было вынести старую и занести новую. Согретые их уверенностью, мы делали это энергично, даже холод того дня нас не волновал. Только настроение испортила одна из сотрудниц, которая усомнилась в наших физических возможностях и предложила разобрать огромный шкаф, так как это могло быть слишком сложно для нескольких крошечных женщин. Но тут же вмешался хороший начальник и вселил в нас уверенность в себе, сказав, что мы можем сделать даже больше, чем мужчины. После такой поддержки тело наводнили силы, отвлекающие внимание от потянутой спины, окровавленных пальцев. Самое главное - иметь того, кто вдохновляет, а наши возможности безграничны.

Окружающие очень заботятся о нашем здоровье. Чтобы подышать свежим воздухом, нас часто приглашают измельчать, загружать старую мебель в контейнеры. Они нас любят, к холоду приучают понемногу, еще до того, как отключат радиаторы. Закаленное тело - здоровое тело. В другом жилом корпусе дела шли не так хорошо, как у нас. Их радиаторы срезали, как только в городе включили отопление. Или, может быть, они закалились, столько раз возвращаясь сюда ...? Я кричу в окно: "Эй, баба, ты чувствуешь себя закаленной?" Она просто сердито смотрит на меня. Мои ресницы замерзают и я больше ничего не вижу. А баба та - с короткими рукавами. Вот это уровень закалки, я тоже так хочу. С нетерпением жду, пока кого-нибудь позовут что-то загружать снаружи.

Мы здесь впервые, так скоро не достигнем такого уровня мастерства, тем более что до отключения радиаторов осталась всего неделя. Голой в сугроб прыгать? Облиться на улице холодной водой? Не закалюсь так быстро, а еще и психолога заинтересую своим поведением ...

После собрания решаем, что делать, ведь некоторые остатки старой мебели несут не в контейнеры, а прячут в корпусе - разведут костер. Рассматривается предложение строителей спать не по одному, большинство - за, внутренние правила - против. На этажах посты надзирателей, они деревянные... Все - за. Сосиски и картошку принесем, не костер, будет хорош и как камин. Сможем спеть и "Свет костра" там.

В непростые карантинные времена, когда в городе почти все закрыто, у нас есть летнее кафе благодаря лучшим органам власти. Персонал столовой может наслаждаться им 16 часов в день, а мы - около 15 минут 3 раза в день. Я понимаю, что за 16 часов нахождения в комнате без окон и радиаторов они закалятся быстрее других. Тихо завидуя, взяв свой паек, сижу на замерзшем пыльном стуле - закалюсь и я. Исподлобья злостно наблюдаю, как они дрожат, когда раздают еду. Видимо, они еще не осознают, что это к лучшему. После этого никто не сможет угрожать вывезти их в Сибирь. Из-за зависти я забыла о еде. Ветер дует в окно, и штукатурная пыль попадает в тарелку, песок я узнаю по треску между зубами. Где-то в подъезде через стену слышен скрип воды на лестнице. Ветер развевает волосы, вода как из фонтана, чувствуешь себя как на улице Й. Басанавичюса. К планам закаливания возвращает только вилка, которая примерзла к руке.

Мы благодарим наши власти за это, за весь бесценный опыт, понимание и поддержку, за гарантированные права человека, защиту любых прав. Мы идем рука об руку против пыток, действий, принижающих достоинство и против дискриминации".

Осужденные, написавшие это письмо, сказали, что это только их первые заметки, и в будущем они планируют поделиться другими впечатлениями из своей жизни за решеткой. Delfi не несет ответственности за мысли и мнения, выраженные в письме осужденных.