Загадочное происшествие: за услуги Wolt было снято 1400 евро, хотя никаких заказов не было

Это уже не первый случай, когда в редакцию Delfi обращаются люди, с чьих счетов списывают деньги за услуги Wolt, которыми они не пользовались. В конце ноября портал писал о человеке, со счета которого сняли 400 евро.

У Кястутиса из Кретинги сняли гораздо более существенную сумму – перед Новым годом он заметил, что с его счета 27 января за 4 раза сняли 1400 евро.

"Может, данные карты были украдены. Были истории с City Bee, но я мало пользуюсь картой в интернете. Самое интересное, что с Wolt это не первая история", – писал он.

У Кястутиса есть приложение Wolt, но он не разместил в нем данные своей карты и ничего не заказывал.

"В Кретинге Wolt не работает. Приложение я использовал, когда жил в Клайпеде, но и тогда ничего не заказывал с его помощью", – сказал мужчина.

Представители Wolt сказали ему, что, скорее всего, были украдены данные его карты, а заказы были сделаны с другого профиля.

По словам Кястутиса, ему удалось вернуть деньги, это сделал банк, после того как клиент оспорил операции.