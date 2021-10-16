Забастовке быть: в начале ноября не будет ходить общественный транспорт в столице

Председатель профсоюза Альгирдас Маркявичюс сказал, что 747 из 769 участников голосования проголосовали за забастовку.
В этот профсоюз входят 1200 работников. По закону, забастовку можно проводить, если "за" проголосует четверть членов профсоюза.
"Поддержка большая, поэтому в понедельник мы срочно проведем заседание совета, на котором решим вопрос формы и даты забастовки", – сказал Маркявичюс.
По его словам, во вторник утром соответствующее решение будет передано руководству компании. Обе стороны в течение трех дней должны согласовать, как будет предоставляться услуга во время забастовки.
Суды разъяснили, что социальные услуги должны предоставляться даже во время забастовки.
Маркявичюс сказал, что забастовка состоится 4-5 ноября.
Профсоюзы требуют на 10% увеличить зарплату работников и улучшить условия труда, например, предоставить время для обеденного перерыва.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что запланированная забастовка - политическая акция, а профсоюз выступает против изменения системы мотивации работников (планируется больше внимания уделять новым работникам и тем работникам, которые хорошо работают).
Всего в компании "Вильнюсский общественный транспорт" работает1900 человек.
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