aA
В четверг после завершения переговоров между профсоюзами и руководством "Вильнюсского общественного транспорта"(VVT), забастовку не отозвали, хотя представитель компании сказала, что уже чувствуется сдвиг.
VVT Vairuotojų streikas
VVT Vairuotojų streikas
© ELTA / Julius Kalinskas

"Сегодня переговоры длились почти четыре часа, компания чувствует прорыв, как в отношении профсоюзов, так и их представителей, переговоры оценивает позитивно, завтра они продолжатся. Больше комментировать нечего", – сказала в четверг представитель VVT Гедре Буйвидайте.

По ее словам, забастовка пока продолжается, в пятницу пассажиры должны внимательно следить за расписанием.

Статьи по теме:
Глава Соцмина Литвы надеется, что бастующие работники VVT и руководство компании найдут компромисс
Забастовка в Вильнюсе: VVT отозвала иск, идут переговоры

Напомним, что бессрочная забастовка водителей началась 5 декабря. Профсоюзы требуют подписать коллективный трудовой договор, компания не соглашается с требованиями и утверждает, что большую часть условий профсоюзов уже выполнила.

Забастовка должна была состоятся год назад, но сначала ее отложили из-за судебных разбирательств, потом – из-за временной договоренности, достигнутой в сентябре этого года. Позже VVT вышла из переговоров с профсоюзами. Представители работников требуют подписать коллективный договор и установить в нем повышение зарплаты на 10% и не ухудшить условия, достигнутые в коллективном договоре 2018 года. Больше всего разногласий вызывает подкорректированный порядок надбавок за качество работы.

VVT обслуживает в столице 76 из 105 маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных.

Пассажиров перевозят также еще две компании Transrevis и Kautra. Всего в VVT работает 1830 человек, больше 1100 из них – водители.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi: как спасти Молдову от рук Кремля, когда закончится забастовка в Вильнюсе?

5 декабря во время очередного массированного обстрела...

В Вильнюсе продолжается забастовка водителей, VVT и профсоюз проведут переговоры

Поскольку муниципальная компания Vilniaus viesasis transportas...

TOP новостей

На рынке аренды жилья меняются правила: находящимся в тени арендодателям придется определиться

После того как выросли цены на жилье и подорожала...

VVT: мы не можем обещать пассажирам, что к выходным забастовка закончится

В Вильнюсе продолжается забастовка работников...

Бремя позора. В чем "хорошие-плохие русские" обвиняют "жестких" балтов и почему эти упреки не работают?

Лишение телеканала " Дождь " лицензии в Латвии вызвало...

Мэр сообщил, что памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище больше нет: теперь там чисто (1)

На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе больше нет...

Сейм Литвы призывает к созданию трибунала для расследования преступлений белорусского режима

Сейм Литвы призывает к созданию международного...