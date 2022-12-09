"Сегодня переговоры длились почти четыре часа, компания чувствует прорыв, как в отношении профсоюзов, так и их представителей, переговоры оценивает позитивно, завтра они продолжатся. Больше комментировать нечего", – сказала в четверг представитель VVT Гедре Буйвидайте.
По ее словам, забастовка пока продолжается, в пятницу пассажиры должны внимательно следить за расписанием.
Напомним, что бессрочная забастовка водителей началась 5 декабря. Профсоюзы требуют подписать коллективный трудовой договор, компания не соглашается с требованиями и утверждает, что большую часть условий профсоюзов уже выполнила.
Забастовка должна была состоятся год назад, но сначала ее отложили из-за судебных разбирательств, потом – из-за временной договоренности, достигнутой в сентябре этого года. Позже VVT вышла из переговоров с профсоюзами. Представители работников требуют подписать коллективный договор и установить в нем повышение зарплаты на 10% и не ухудшить условия, достигнутые в коллективном договоре 2018 года. Больше всего разногласий вызывает подкорректированный порядок надбавок за качество работы.
VVT обслуживает в столице 76 из 105 маршрутов: 5 скорых, 17 троллейбусных и 54 автобусных.
Пассажиров перевозят также еще две компании Transrevis и Kautra. Всего в VVT работает 1830 человек, больше 1100 из них – водители.
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