За вызов скорой в Литве предлагают ввести плату: когда придется платить

По словам врачей скорой, необходимо ввести "сортировку" вызовов, а за несрочные брать плату. Например, в Латвии за такие услуги скорой надо платить 70 евро. Введут ли в Литве такую плату?
На вопрос, какой должна быть плата в Литве, председатель профсоюза работников скорой помощи Йоланта Кебурене сказала, что назвать ее сложно в силу разных факторов – важно, куда надо ехать (сколько километров), сколько времени отнимает такой вызов, сколько и каких лекарств приходится давать пациенту.
По действующим нормативам, час работы бригады стоит 100 евро. Кебурене сказала, что из 10 вызовов действительно экстренными бывают 3-4.
Кебурене представила примеры абсурдных вызовов – однажды врачей попросили растопить печь зимой, чтобы не замерзли овощи. Иногда люди вызывают скорую близкому, чтобы самим не мерить давление или не надо было везти его на кардиограмму. Потом эти люди звонят своему близкому, к которому приехала скорая, и просят дать телефон врачу, просят у медработника взять определенные анализы.
По словам Кебурене, о введении платы надо договориться с обществом: "средств и мощностей у нас столько, сколько есть, мы должны подумать, точно ли ситуация такая, что без скорой не обойтись". Она заметила, что введение платы нужно не для того, чтобы оплатить услугу, а скорее для того, чтобы призвать людей к дисциплине – если человек будет знать, что ему надо заплатить 10, 20 евро, он будет думать, точно ли нуждается в услуге скорой.
В Латвии за вызов, не относящийся к экстренным, надо платить 70 евро.
Кебурене сказала, что те, кому помощь нужна - не боятся вызывать скорую в Латвии. Это выяснилось в ходе обсуждения вопроса с латвийскими коллегами.
Что касается введения платы, то, по мнению Кебурене, надо говорить и искать наилучший вариант, руководствоваться опытом других стран, пока обсуждают два варианта – небольшая плата за все вызовы или плата за необоснованные вызовы, как в Латвии.
"Мы поднимали этот вопрос на уровне министерства; когда нам говорят, что не хватает денег на третьего члена команды, а мы понимаем, что третий человек нужен нам не только как коллега, но и для переноски пациента, для участия в реанимировании, для спасения жизней. Поэтому мы говорим, подождите, мы знаем, где взять деньги", – сказала Кебурене.
"Мы надеемся, что и политики поймут, тем более, что мы слышим - надо об этом говорить. Мы говорим смело. Мы понимаем, что на месте пострадавшего можем оказаться и сами", – заметила собеседница.