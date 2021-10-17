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По данным Департамента статистики на 17 октября, в Каунасе сейчас COVID-19 установили у 2840 жителей, из них 271 случая диагностированы в субботу.
Kaunas (A. Aleksandravičiaus nuotr.)
Kaunas (A. Aleksandravičiaus nuotr.)
© Kas vyksta Kaune

На данный момент выздоровели 38 165 заболевших ковидом каунасцев.

В городе привиты или переболели коронавирусом 72% жителей.

По заболеваемости Каунас уже несколько недель находится в черной зоне COVID-19.

По данным за последние 14 дней количество новых случаев на 100 000 жителей составляет 1194,1.

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Скончались 1007 заболевших коронавирусом жителей Каунаса. Из них 555 скончались непосредственно от COVID-19.

В Литве скончались 10 585 больных ковидом жителей, непосредственно от коронавируса скончались 5439 из них.

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