На данный момент выздоровели 38 165 заболевших ковидом каунасцев.

В городе привиты или переболели коронавирусом 72% жителей.

По заболеваемости Каунас уже несколько недель находится в черной зоне COVID-19.

По данным за последние 14 дней количество новых случаев на 100 000 жителей составляет 1194,1.

Скончались 1007 заболевших коронавирусом жителей Каунаса. Из них 555 скончались непосредственно от COVID-19.

В Литве скончались 10 585 больных ковидом жителей, непосредственно от коронавируса скончались 5439 из них.