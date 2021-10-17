На данный момент выздоровели 38 165 заболевших ковидом каунасцев.
В городе привиты или переболели коронавирусом 72% жителей.
По заболеваемости Каунас уже несколько недель находится в черной зоне COVID-19.
По данным за последние 14 дней количество новых случаев на 100 000 жителей составляет 1194,1.
Скончались 1007 заболевших коронавирусом жителей Каунаса. Из них 555 скончались непосредственно от COVID-19.
В Литве скончались 10 585 больных ковидом жителей, непосредственно от коронавируса скончались 5439 из них.
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