За время частичной блокады границы с Литвой польские фермеры проверили 14 000 грузовиков

"Мы завершили протест в четверг, в 10.30 ч., за 7 дней польские инспекторы проверили 14 000 грузовиков. В некоторых везли зерно, муку, отруби. Подробнее о грузах будем знать через неделю, когда получил отчет Национальной администрации налогов", – сказал Печиньский.

"Были интересные случаи, но фермерам все детали неизвестны. Несмотря на то, что было проверено огромное количество тягачей, движение во время проверок было менее активным, а сами перевозчики и водители сказали, что ни одну машину с зерном не остановили", – продолжил он.

Печиньский заверил, что польские службы и в будущем намерены проводить незапланированные проверки грузов, их будут проводить часто.

"Мы будем следить за зерном, за импортом из Украины и России, а также за товарами, которые перерабатывают на литовских мельницах", – сказал он.