За три года в крупных городах Литвы десятки людей были оштрафованы за курение на балконах

По данным BNS, из трех крупных городов, единственный штраф был наложен в Клайпеде в прошлом году, а в Каунасе в 2021 году было наложено 11 штрафов, годом ранее - девять, а в прошлом году - 13. В Вильнюсе ни одного человека не оштрафовали за курение на балконах, хотя жалобы от жильцов поступают.

"Во многом это связано с отсутствием доказательств - вместе с жалобой необходимо предоставить видео или фотографии, на которых четко видно, как человек курит на балконе, террасе или лоджии", - заявил BNS представитель столичного муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.