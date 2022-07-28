В среду полиция на улицах Вильнюса напомнила водителям, как опасно использовать телефон во время вождения. Была проведена превентивная акция с участием персонажа проекта портала delfi.lt NežVAIRUOK! ("НЕ КОСИ"!) – "ожившим" мобильным телефоном.
Полиция сообщает, что во время акции фиксировали нарушителей и благодарили тех, кто не пользовался телефоном за рулем.
"В реальной жизни, во время вождения, мы видим немало случаев использования мобильного телефона, однако ни близкие, ни пассажиры не призывают водителя к порядку, а иногда даже сами отвлекают водителя", – сказано в пресс-релизе.
По словам полицейских, любое отвлечение внимания водителя опасно, поэтому на дороге водители должны быть сконцентрированы только на вождении.
"Даже если вы очень спешите, лучше на минуту остановитесь в безопасном месте, ответьте на звонок или напишите смс-сообщение, но не рискуйте своей безопасностью, безопасностью пассажиров и других людей. Гибель из-за безответственного поведения за рулем бессмысленная, все должны стараться избегать этого", – призывает полиция.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Поток туристов в Литве сократился почти на 70%. Одна из причин - война в Украине
Поток туристов в Литве сократился почти на 70...
За какие нарушения ПДД в Литве лишают водительских прав
Каждую неделю полиция сообщает о сотнях и даже тысячах...
После перемен перекресток запрограммирован на ДТП: из-за хаоса путаница началась и в муниципалитете
Эксперты постоянно подчеркивают важность знаков на...
Синоптики прогнозируют сильный дождь: перемены возможны разве что перед выходными
В четверг днем дождевые облака станут все более...
Клиенты "обложили" отделение Ignitis: люди часами стоят в очереди
После того как жители подписали договоры с...