aA
За использование телефонов без прибора "свободные руки" в этом году полиция оштрафовала больше 25 000 водителей.
Socialinę akciją "Nežvairuok" Vilniaus gatvėse
Socialinę akciją "Nežvairuok" Vilniaus gatvėse
© DELFI / Julius Kalinskas

В среду полиция на улицах Вильнюса напомнила водителям, как опасно использовать телефон во время вождения. Была проведена превентивная акция с участием персонажа проекта портала delfi.lt NežVAIRUOK! ("НЕ КОСИ"!) – "ожившим" мобильным телефоном.

Полиция сообщает, что во время акции фиксировали нарушителей и благодарили тех, кто не пользовался телефоном за рулем.

"В реальной жизни, во время вождения, мы видим немало случаев использования мобильного телефона, однако ни близкие, ни пассажиры не призывают водителя к порядку, а иногда даже сами отвлекают водителя", – сказано в пресс-релизе.

По словам полицейских, любое отвлечение внимания водителя опасно, поэтому на дороге водители должны быть сконцентрированы только на вождении.

"Даже если вы очень спешите, лучше на минуту остановитесь в безопасном месте, ответьте на звонок или напишите смс-сообщение, но не рискуйте своей безопасностью, безопасностью пассажиров и других людей. Гибель из-за безответственного поведения за рулем бессмысленная, все должны стараться избегать этого", – призывает полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Поток туристов в Литве сократился почти на 70%. Одна из причин - война в Украине

Поток туристов в Литве сократился почти на 70...

За какие нарушения ПДД в Литве лишают водительских прав

Каждую неделю полиция сообщает о сотнях и даже тысячах...

Eismas Algirdo gatvėje Eismas Algirdo gatvėje Eismas Algirdo gatvėje, sustatyti automobiliai Eismo Algirdo gatvėje schema Įspejamasis ženklas apie eismo pakeitimus

После перемен перекресток запрограммирован на ДТП: из-за хаоса путаница началась и в муниципалитете

Эксперты постоянно подчеркивают важность знаков на...

Синоптики прогнозируют сильный дождь: перемены возможны разве что перед выходными

В четверг днем дождевые облака станут все более...

IGNITIS

Клиенты "обложили" отделение Ignitis: люди часами стоят в очереди

После того как жители подписали договоры с...