За сутки в Литву не пустили 186 нелегальных мигрантов, 4 задержаны в аэропорту

Это максимальное с начала сентября число мигрантов, которые пытались за сутки попасть в Литву, когда в стране начали применять политику разворота таких иностранцев.
По данным СОГГЛ более значительные суточные показатели фиксировались 3 августа (247), а также 4 (321) и 6 августа (234).
В четверг ночью на белорусской стороне у Лаздийского района был сделан один выстрел. А на территории соседней страны в Швенченского района были выпущены шесть сигнальных ракет.
Четверо нелегальных мигрантов – в аэропорту
По информации пограничников, в четверг после полудня в Вильнюсский аэропорт прибыл рейс из Афин. На внутренних рейсах ЕС нет проверки документов, однако у сотрудников СОГГЛ есть право выборочно проверять пассажиров таких рейсов.
"Они представили вид на жительство в Греции. Эти документы предоставляли право афганцам попасть в Шенгенское пространство без виз, однако было выявлено, что они фальшивые. Кроме того, поддельным был и паспорт одного гражданина Афганистана", – говорится в сообщении.
После процедуры проверки документов иностранцы попросили убежища в Литве. Афганцы временно находятся в помещениях для просителей убежища в Вильнюсском аэропорту.
В октябре, по сравнению с сентябрем, количество нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть из Беларуси в Литву, выросло более чем в два раза – в период 1-28 октября сотрудники СОГГЛ не впустили 2134 нелегала, в сентябре таких было 981.
С начала сентября литовские пограничники развернули почти 5,2 тыс. мигрантов.
За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
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