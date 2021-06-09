За сутки в Литве задержали еще 6 нелегальных мигрантов

По его словам, задержанные - граждане Ирака. Задержанные за последние дни нелегалы пока находятся на территории заставы, поскольку ждут результаты их тестов на COVID-19.
Пока они на заставах. Там есть помещения, конечно, они тоже уже практически заполнены", – сказал Мишутис.
Через день-два их обычно перемещают в Центр регистрации беженцев в Пабраде (Швенченский район).
В этом центре практически не осталось свободных мест, поэтому нелегальных мигрантов планируют размещать в общежитии школы пограничников.
"Центр уже заполнен, правда там тоже наблюдается движение. (...) Когда он полностью заполнится, когда там не останется мест, а ведь все к этому и идет, есть школа пограничников в Медининкай, там большие общежития, столько для пограничников сейчас не нужно, поэтому одно общежитие выделят для мигрантов", – сказал Мишутис.
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