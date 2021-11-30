За сутки пограничники не впустили 4 мигрантов – минимальное число с октября

По данным службы, это наименьшее количество отправленных обратно в Беларусь мигрантов с 7 октября - тогда не впустили одного иностранца. 21 и 24 августа двум лицам было отказано во въезде в Литву, а в целом за сутки однозначное число не впущенных нелегальных мигрантов с начала августа фиксировалось 8 раз.

Таких в воскресенье было 75 человек, 108 – в субботу, 45 – в пятницу, 29 – в четверг, 55 - в среду и 9 – во вторник.

В понедельник не было иностранцев, впущенных в Литву по гуманитарным причинам.

С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать иностранцев из Беларуси в запрещенных для пересечения границы местах, в Литву не попали 7 657 мигрантов.

Пограничный контроль на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.