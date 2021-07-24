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По предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 40 нелегальных мигранта, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) в субботу.
За сутки на границе Литвы с Беларусью задержано 40 нелегальных мигрантов
© DELFI / Orestas Gurevičius

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие просьбы.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 2470 мигрантов – в 30 раз больше, чем в прошлом. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

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Только в июле пограничники задержали 1809 мигрантов, в июне их было задержано 473, в мае – 77, в апреле – 70, а в марте – 8.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы в Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

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