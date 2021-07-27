За сутки на границе Литвы с Беларусью задержано 110 нелегальных мигрантов

Большинство задержанных представились гражданами Ирака или предъявили документы этой страны.

Задержанным иностранцам будут сделаны тесты на COVID-19, а до выяснения результатов они будут изолированы. О попросивших убежища лицах информирован Департамент миграции, который рассматривает такие прошения.

По сообщению СОГЛЛ, повторяются ситуации, когда пограничники предотвращают путь в страну нелегальными мигрантам, а они на несколько часов устраиваются у линии границы на белорусской стороне и выжидают.

"Должностные лица этой страны даже после повторных сообщений Литвы "не видят" таких мигрантов и не реагируют", – сообщила СОГГЛ.

По информации СОГГЛ, белорусы не реагировали ни после первого, ни даже после шестого сообщения о нарушителях, остановившихся у границы.

"Должностные лица соседнего государства "принимали" информацию, однако "не видели" нарушителей, и никак не реагировали. Мигранты и далее спокойно выжидали, а литовские пограничники стояли на их пути в Западную Европу. После более шести часов, то есть к 9 часам утра ситуация не изменилась, за исключением того, что мигранты несколько удалились на территории Беларуси, однако литовские пограничники не исчезли из поля зрения. Затем мигранты вновь начали приближаться к границе", – описывает СОГГЛ пример постоянно повторяющихся последнее время случаев.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2 800 мигранта – в 35 раз больше, чем за весь 2020 год. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки.

Из задержанных в этом году на границе с Беларусью 1 724 являются гражданами Ирака или представились ими. Также среди задержанных 191 гражданин Конго, 129 - Камеруна, 83 - России, 81 - Ирана, 78 - Гвинеи, 77 - Афганистана, 71 - Сирии и других стран. Гражданство части мигрантов еще устанавливается, поскольку у большинства из них нет документов.

Основная часть мигрантов стремится попасть через Литву в страны Западной Европы.

В связи с ростом таких нарушений СОГГЛ укрепила охрану границы с Беларусью, ей на помощь пришли сотрудники других литовских ведомств, армия и работники пограничного агентства Frontex, а также эстонские пограничники.

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы в минувшую пятницу объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе. Должностные лица страны считают, что выросшие потоки миграции является организованной минским режимом акцией против Литвы.