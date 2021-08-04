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За минувшие сутки в Литве было задержано 35 нелегальных мигрантов – намного меньше, чем в последние дни, показывает обнародованная в среду статистика.
За сутки на границе Литвы с Беларусью задержали 35 нелегальных мигрантов, большую часть отправили назад
© DELFI / Orestas Gurevičius

Большую часть пытавшихся пересечь литовско-белорусскую границу мигрантов пограничники отправили назад.

Последний раз двузначное число задержанных за сутки мигрантов было зафиксировано 24 июля, - 40 человек.

Позже, когда потоки мигрантов стали расти, 2 августа был зафиксировано суточный рекорд задержанных - 287 человек.

В поисках способов обуздания кризиса министр внутренних дел Агне Билотайте на этой неделе разрешила пограничникам возвращать мигрантов в Беларусь, предлагая им пересекать границу и просить убежища на официальных погранпунктах.

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Чтобы обеспечить выполнение такого решения, должностным лицам разрешено применять силу в отношении пытающихся незаконно пересечь границу. Политику разворота мигрантов пограничники применяют со вторника.

Пресс-атташе Службы охраны государственной границы Литвы Рокас Пукинскас отказался назвать BNS точные цифры, сколько мигрантов развернули назад за последние сутки.

Он только подтвердил, что развернули больше мигрантов, чем в первую половину дня вторника. Тогда пересечь границу не было позволено 180 мигрантам.

Это показывает, что пограничники развернули куда больше мигрантов, чем впустили в страну.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

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