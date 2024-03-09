За отопление в феврале жители столицы получат небольшие счета

В феврале в Вильнюсе 1 кВт/ч теплоэнергии стоил 7,55 без НДС – в январе (7,61 цт/кВт/ч без НДС). В марте цена будет 7,09 цт без НДС.

На размеры счетов влияет не только цена за 1 кВт/ч, но и энергетическая эффективность здания, а также температура на улице.

"Потребление теплоэнергии напрямую зависит от температуры на улице: чем теплее, тем меньше теплоэнергии требуется. Исторически последний месяц зимы в Литве бывал холодным, например, в 2021 г. средняя температура в феврале была почти -6 градусов. В этом году холодным был январь, а февраль радовал необычным теплом (среднемесячная температура была 2 градуса тепла). Конечно, не надо забывать, что февраль короче января, все это отразилось в счетах", – сказала представитель теплосетей Рута Ясюлёнене.

Сообщается, что счета за февраль будут на 30% меньше, чем в январе этого и на 10% меньше, чем в феврале 2023 года.