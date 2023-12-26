За новогоднюю ночь в гостинице жители Литвы не жалеют и 2000 евро

По словам директора вильнюсской гостиницы Pacai Руты Пулкаунинкайте-Мацике, места в их гостинице еще есть, но их количество быстро сокращается.

"Правда, их немного, но есть еще номера, поэтому призываю всех, не думать долго, а бронировать номера. В ресторане тоже еще есть места. В этом году мы предлагаем роскошный стол с особыми блюдами", – сказала она.

"Ужин с бокалом шампанского стоит 300 евро, с винами – еще 150 евро. Цена на номер зависит от категории. Несколько сот – стандартный номер, чем выше категория – тем дороже", – сказала Пулкаунинкайте-Мацике, заметив, что самый дорогой номер стоит 2000 евро.

Глава директора гостиницы Conti Моника Каруже, сказала, что некоторые люди стали бронировать места на Новый год всего неделю назад.

"Мы заметили, что на платформе Booking, и напрямую бронирование стало активнее. Пока заполненность нашей гостиницы составляет 70%. У нас пока есть еще 30 номеров", – сказала она.

Она рассказала, чего ищут жители.