За новогоднюю ночь в гостинице жители Литвы не жалеют и 2000 евро

По словам директора вильнюсской гостиницы Pacai Руты Пулкаунинкайте-Мацике, места в их гостинице еще есть, но их количество быстро сокращается.
"Правда, их немного, но есть еще номера, поэтому призываю всех, не думать долго, а бронировать номера. В ресторане тоже еще есть места. В этом году мы предлагаем роскошный стол с особыми блюдами", – сказала она.
"Ужин с бокалом шампанского стоит 300 евро, с винами – еще 150 евро. Цена на номер зависит от категории. Несколько сот – стандартный номер, чем выше категория – тем дороже", – сказала Пулкаунинкайте-Мацике, заметив, что самый дорогой номер стоит 2000 евро.
Глава директора гостиницы Conti Моника Каруже, сказала, что некоторые люди стали бронировать места на Новый год всего неделю назад.
"Мы заметили, что на платформе Booking, и напрямую бронирование стало активнее. Пока заполненность нашей гостиницы составляет 70%. У нас пока есть еще 30 номеров", – сказала она.
Она рассказала, чего ищут жители.
"Люди хотят, чтобы семья могла провести время вместе как на Рождество, так и в Новый год. Мы держим конкурентоспособные цены. Наша гостиница новая, поэтому цены у нас чуть ниже, поскольку наша цель - пригласить как можно больше гостей", – сказала Каруже.
По словам собеседницы, в Новый год в гостинице Conti можно снять номер за 120-400 евро.
"Стандартный номер стоит 120 евро без завтраков, а апартаменты класса люкс – 360 евро", – сказала она.
Интерес у людей вызывает праздничная программа.
"У нас есть пакеты с проживанием, праздничным ужином с музыкой. Сейчас больше спрос на номера, но я верю, что на этой неделе будут бронировать и места в ресторане", – сказала Каруже.
В Pacai самый дешевый номер стоит 284 евро, в Kempinski – 330 евро, в Amberton – 253 евро, а в Stikliаi - 504 евро.
Как ни странно, остались самые дешевые номера, а вот самые дорогие и президентские разобраны. Но, вероятно, не останется и дешевых.
"Есть люди, которые бронируют номера за полгода. Есть те, кто, как студенты, обращаются в последнюю минуту. Всегда, даже в Новый год поступают звонки и сообщения, с вопросами, может остались места в гостинице или в ресторане. Не сомневаюсь, что так будет и в этом году", – сказала директор Pacаi.
По словам главы Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов Эвалды Шишкаускене, тенденции меняются.
"Сейчас популярно бронировать услугу в последнюю минуту, неважно, летом или в новый год. Конечно, это осложняет ситуацию бизнеса, поскольку сложно планировать. Я всегда призываю бронировать места заранее, чтобы заказать то, чего хочется, а не что останется", – сказала Шишкаускене.
"Мы общались с членами ассоциации, как в Бирштонасе, так и в Паланге, в Друскининкай, места заполняются, люди бронируют номера, покупают процедуры. Может, программы более скромные, но все равно общая цена получается высокая – это и обслуживание и программы, исполнители, поэтому из соображений экономии предприниматели приглашают менее дорогих исполнителей, нежели раньше", – сказала Шишкаускене.
"В Вильнюсе гостиницы также неплохо заполняются. Неделю назад это было 60-65%. У одних угощение скромное, у других - программа. Конечно, надо звонить, интересоваться, чтобы не было разочарования. Я думаю, будут рестораны, которые будут брать небольшую цену за бронь, чтобы человек мог заказать место. Это больше для молодежи, которая не хочет сидеть за столом", – продолжила она.
По ее словам, литовцы хотят праздновать.
"Думаю, сейчас все тратят последние деньги, а потом январь и февраль будут менее прибыльными", – сказала Шишкаускене.