За неявку по повестке в армию - штраф 1000 евро

Согласно материалам дела, Д.Й., попавший в список призывников 2020 года, без уважительно причины не явился в военкомат и не представил необходимые документы и данные для службы в армии. За нарушение закона ему был назначен штраф в размере 45 евро.
После того как ему повторно прислали повестку и он не явился в военкомат, ему назначили штраф в размере 100 евро.
В этом году молодой человек снова попал в список призывников, и снова не явился в военкомат. Молодой человек свою вину полностью признал. Он сказал, что знал о том, что его призывают в армию.
Объясняя причины неявки, он сказал, что так получилось. Он сожалел, что так поступил и не интересовался последствиями такого поведения. Суд сначала назначил ему штраф в размере 1500 евро, но потом уменьшил его до 1000 евро, разрешив выплатит штраф частями.
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