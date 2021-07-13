За неявку по повестке в армию - штраф 1000 евро

Согласно материалам дела, Д.Й., попавший в список призывников 2020 года, без уважительно причины не явился в военкомат и не представил необходимые документы и данные для службы в армии. За нарушение закона ему был назначен штраф в размере 45 евро.

После того как ему повторно прислали повестку и он не явился в военкомат, ему назначили штраф в размере 100 евро.

В этом году молодой человек снова попал в список призывников, и снова не явился в военкомат. Молодой человек свою вину полностью признал. Он сказал, что знал о том, что его призывают в армию.

Объясняя причины неявки, он сказал, что так получилось. Он сожалел, что так поступил и не интересовался последствиями такого поведения. Суд сначала назначил ему штраф в размере 1500 евро, но потом уменьшил его до 1000 евро, разрешив выплатит штраф частями.