За неделю в Литве увеличилась заболеваемость ОРВИ

На прошлой неделе (22-28 апреля) общий показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Литве составил 1 026,5 случая на 100 000 жителей, неделей ранее он составлял 937,2 случая на 100 000 жителей.

На прошлой неделе самый высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Вильнюсском уезде, самый низкий – в Утенском уезде. По данным НЦОЗ, эпидемический уровень заболеваемости, т. е. более 1 500 случаев на 100 000 жителей, достигнут в Казлу-Рудском самоуправлении.

На прошлой неделе в Литве из-за гриппа были госпитализированы 5 человек, из них 3 – это дети (в возрасте 0-17 лет), и 2 человека старше 65 лет. В отделении интенсивной терапии лечился 1 человек старше 65 лет.