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В субботу нелегально попасть в Литву пытались более полусотни мигрантов, но пограничники не пустили ни одного из них.
За минувшие сутки в Литву не пустили 56 мигрантов
© DELFI / Domantas Pipas

За минувшие сутки, с полуночи субботы по воскресенье, сотрудники СОГГ не пропустили 56 мигрантов из Беларуси, которые пытались пересечь границу в запрещенных места. В пятницу их было 47, один в четверг, 61 в среду, 28 в понедельник и вторник и 49 - в воскресенье.

В субботу вечером возле Друскининкского самоуправление, на белорусской стороне границы был произведен один выстрел.

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За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Нелегально перешли границу с Беларусь в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

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