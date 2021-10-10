За минувшие сутки в Литву не пустили 56 мигрантов

За минувшие сутки, с полуночи субботы по воскресенье, сотрудники СОГГ не пропустили 56 мигрантов из Беларуси, которые пытались пересечь границу в запрещенных места. В пятницу их было 47, один в четверг, 61 в среду, 28 в понедельник и вторник и 49 - в воскресенье.

В субботу вечером возле Друскининкского самоуправление, на белорусской стороне границы был произведен один выстрел.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Нелегально перешли границу с Беларусь в этом году свыше 4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.