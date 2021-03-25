За минувшие сутки в Литве привили 16 тысяч человек

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За минувшие сутки в Литве первую дозу вакцины от коронавируса получили 11 тыс. 156 человек, вторую – 4891 человек, сообщил в четверг Департамент статистики Литвы.
В целом в Литве первой дозой вакцины привиты 300 тыс. 811 человек, двумя дозами – 136 тыс. 777.
В Литву доставлено 503 тыс. 105 доз вакцины, из них использовано 437 тыс. 588.
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