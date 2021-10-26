За минувшие сутки пограничники не впустили в Литву 120 мигрантов

Пограничники сообщают, что за сутки не было нелегальных мигрантов, впущенных в страну по гуманитарным причинам.

Между тем, шесть совершеннолетних мужчин, как подозревается, возможно граждан Йемена, были задержаны в Вильнюсе, куда прибыли на поезде из Варены. По факту незаконного пересечения границы начато расследование, мигранты находятся в СИЗО.

За минувшие сутки литовскими пограничниками не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

Пограничники отмечают, что в этом месяце поток нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Литву из Беларуси, по сравнению с сентябре вырос в два раза – с 1 по 25 октября не были впущены s1739 таких иностранцев, когда за весь сентябрь их было 981.

4,2 тыс. мигрантов, большинство из них - иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация. В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов.

С того времени в Литву не пропущено более 4 тыс. нелегальных мигрантов.