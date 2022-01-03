В четверг не было иностранцев, которых пропустили в Литву по гуманитарным причинам.

В субботу СОГГ развернула трех мигрантов, в пятницу - семерых. В четверг иностранцы также не пытались переходить границу в неположенных местах. В среду не было пропущено 18 нелегальных мигрантов, во вторник - 14, в прошлый понедельник - четверо.

В воскресенье после полудня у границы рядом в Варенском районе прозвучал один выстрел с белорусской стороны.

В Латвии на протяжении трех недель фиксируется возросшее количество попыток нелегального пересечения границы.

С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,1 тыс. мигрантов. Многие из них пытались пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. На границе с Беларусью введено чрезвычайное положение. Граница по-прежнему охраняется в усиленном режиме.