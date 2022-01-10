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На границе с Беларусью за минувшие сутки пограничники развернули четырех мигрантов, которые пытались попасть в Литву, информировала в понедельник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
Pasienyje su Baltarusija pradėti fizinio barjero antrojo etapo įrengimo darbai
© Organizacijos nuotr.

Между тем, в воскресенье в Латвии развернули 33 иностранца, пытавшихся попасть попасть в страну из Беларуси нелегально.

В Литву по гуманитарным причинам в воскресенье впустили 5 иностранцев.

По данным СОГГЛ, они не связаны с организуемыми белорусским режимом потоками нелегальной миграции из стран Азии и Африки.

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В воскресенье после обеда в Варенском районе Литвы, на белорусской стороне прозвучали два выстрела.

За минувшие сутки литовским пограничникам и помогающим им военным не пришлось применять служебное оружие. Пограничный контроль на литовской стороне по-прежнему осуществляется в усиленном режиме.

С начала августа, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть 8127 мигрантов. Правда, некоторые мигранты могли пытаться пересечь границу несколько раз.

В этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов, основная их часть пересекла границу до августа. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией.

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