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За минувшие сутки Литва не впустила 10 мигрантов. Примерно столько же мигрантов не было принято во вторник и в пятницу. В четверг, в среду и в понедельник не впустили по 20 человек.
За минувшие сутки Литва не впустила 10 мигрантов, по гуманитарным причинам приняты двое
© Reuters / Scanpix

Двоих иностранцев впустили в Литву по гуманитарным причинам. До этого во вторник в Игналинском районе по гуманитарным причинам впустили 5 афганцев.

За минувшие сутки нелегальные мигранты незаконно пытались перейти границу в Игналинском, Швенченском и Лаздийском районах. В Лаздийском районе, как и в течение двух последних недель, за последние сутки было зафиксировано наибольшее количество нелегалов.

Пограничникам не пришлось применять служебное оружие или физическое насилие. Контроль на границе Литвы проходит в ужесточенном режиме.

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