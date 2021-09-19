За минувшие сутки Литва не впустила 10 мигрантов, по гуманитарным причинам приняты двое

Двоих иностранцев впустили в Литву по гуманитарным причинам. До этого во вторник в Игналинском районе по гуманитарным причинам впустили 5 афганцев.

За минувшие сутки нелегальные мигранты незаконно пытались перейти границу в Игналинском, Швенченском и Лаздийском районах. В Лаздийском районе, как и в течение двух последних недель, за последние сутки было зафиксировано наибольшее количество нелегалов.

Пограничникам не пришлось применять служебное оружие или физическое насилие. Контроль на границе Литвы проходит в ужесточенном режиме.