Двоих иностранцев впустили в Литву по гуманитарным причинам. До этого во вторник в Игналинском районе по гуманитарным причинам впустили 5 афганцев.
За минувшие сутки нелегальные мигранты незаконно пытались перейти границу в Игналинском, Швенченском и Лаздийском районах. В Лаздийском районе, как и в течение двух последних недель, за последние сутки было зафиксировано наибольшее количество нелегалов.
Пограничникам не пришлось применять служебное оружие или физическое насилие. Контроль на границе Литвы проходит в ужесточенном режиме.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Кардинал Бачкис о "паспорте возможностей": не понимаю выступающих против такого небольшого ограничения (64)
"Нужно уважение к другим, когда нет уважения,...
Коронавирус в Литве: 848 новых случаев, 13 смертей (64)
За минувшие сутки в Литве был выявлено 848 новых...
Глава Минздрава Литвы сообщил радостную весть и обратился к пожилым людям (18)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис на фейсбуке...
Прогноз погоды: северный ветер принесет холод и дождь (2)
В ночь на воскресенье дождь лютовал на востоке Литвы . В...
За минувшие сутки Литва не впустила 10 мигрантов, по гуманитарным причинам приняты двое (16)
За минувшие сутки Литва не впустила 10 мигрантов....