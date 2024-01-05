За какие услуги частных клиник жителям Литвы не надо платить

Частные клиники многие считают местом, где предоставляют только платные услуги. Однако руководители таких клиник и представители Государственной больничной кассы (ГБК) рассказали журналисту Delfi, что даже в частной клинике застрахованные могут получить бесплатные услуги. Что надо знать?
Семейный врач частной клиники Antėja Миндаугас Юнка заметил: люди нередко опасаются, что все услуги частной клиники платные.
"Это миф. Частные клиники бесплатно предоставляют услуги первого звена (семейных врачей и его команды, психического здоровья, одонтологов), обычно у них есть соответствующие договоры с ГБК, которая переводит клинике деньги за пациента, который ее посещает, кроме того, объем таких услуг не ограничен. Из фонда ОНЗ оплачивают услуги I уровня - семейного врача и его команды, в них входят: лабораторные анализы, инструментальные анализы, услуги семейного врача, медсестры, акушера, гинеколога, хирурга, терапевта, педиатра, социального работника", – сказла Юнка.
Представитель клиники InMedica Таутвидас Монкелюнас сказал, что у них по всей Литве есть 67 клиник, которые заключили договоры о предоставлении услуг населению с ГБК. Поэтому застрахованные пациенты могут не платить за услуги семейных врачей.
Собеседник напомнил, что семейный врач назначает исследования, диагностирует болезни.
Специалисты ГБК подтвердили, что услуги семейных врачей в частных клиниках застрахованные ОНЗ пациенты получают бесплатно. Для этого надо зарегистрироваться в конкретной клинике к врачу и все. Список учреждений, которые заключили договоры с ГБК можно найти на сайте ГБК.
"В таком случае пациенту должны сначала предложить бесплатные услуги. Таким клиникам за услуги в рамках пакета ОНЗ платит ГБК по установленным ценам. В частной клинике у пациентов есть выбор: получить услуги без надбавки или выбрать услугу с надбавкой. Если пациент сам выбирает услуги, за которые надо доплатить (...)", – сказано в ответе специалистов ГБК.
К сожалению, иногда клиники злоупотребляют незнанием пациентов. Например, все больше больных катарактой, операции которым оплачивает больничная касса, которых просят заплатить за линзы.
На вопрос, может ли человек с направлением к врачу обращаться в любую клинику, представитель ГБК Татьяна Голубаева ответила: "Застрахованный ОНЗ человек с направлением семейного врача может обращаться в любое медучреждение - как государственное, так и частное), если оно заключил договор с ГБК".
В государственных поликлиниках большие очереди к семейным врачам, удастся ли избежать этой проблемы, если переписаться в частную клинику?
"Очереди - проблема всей системы, – сказал Юнка. – Насколько большие очереди, зависит от того, сколько пациентов у конкретного врача, от сезона. В новых клиниках, которые недавно открылись, очередей не бывает вообще. В нашей клинике обычно к семейному врачу люди попадают в течение недели, если нужна срочная помощь - в течение суток".